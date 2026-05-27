ΟΦΗ: «36 χρόνια από την μεγαλύτερη ανατροπή»(vid)

Σαν σήμερα, πριν από 36 χρόνια, ο ΟΦΗ μετέτρεψε το 4-0 που έχανε από τον Ολυμπιακό σε 4-5 σε μία "μυθική" ανατροπή που συζητιέται μέχρι τις ημέρες μας.

Το πρωτάθλημα της πρώτης Εθνικής αγωνιστικής περιόδου 1989-1990 ολοκληρώνεται με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” τον ΟΦΗ σε μία αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με 4-0 χάρη στα τέρματα των Ντέταρι (31′), Μητρόπουλου (42′), Κωφίδη (44′) και Τσιαντάκη (48′).

Κάπου εκεί όμως αρχίζει η “επική” αντεπίθεση του ΟΦΗ. Ο Μαρινάκης μείωσε στο 51ο λεπτό σε 4-1, ο Βέρα στο 62ο σε 4-2 και ο Μπατσινίλας στο 85ο λεπτό σε 4-3.

Στο 87ο λεπτό ο Βέρα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι έφερε το ματς στα ίσια (4-4) και στο 90′ ο Βάβουλας με εκτέλεση φάουλ ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Με αφορμή την επέτειο η ΠΑΕ κάνει σχετική αναφορά στις social media σελίδες της…