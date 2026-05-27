ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 20:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΟΦΗ: «36 χρόνια από την μεγαλύτερη ανατροπή»(vid)
kofidis-nioplias
clock 19:46 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σαν σήμερα, πριν από 36 χρόνια, ο ΟΦΗ μετέτρεψε το 4-0 που έχανε από τον Ολυμπιακό σε 4-5 σε μία "μυθική" ανατροπή που συζητιέται μέχρι τις ημέρες μας.

Το πρωτάθλημα της πρώτης Εθνικής αγωνιστικής περιόδου 1989-1990 ολοκληρώνεται με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” τον ΟΦΗ σε μία αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με 4-0 χάρη στα τέρματα των Ντέταρι (31′), Μητρόπουλου (42′), Κωφίδη (44′) και Τσιαντάκη (48′).

Κάπου εκεί όμως αρχίζει η “επική” αντεπίθεση του ΟΦΗ. Ο Μαρινάκης μείωσε στο 51ο λεπτό σε 4-1, ο Βέρα στο 62ο σε 4-2 και ο Μπατσινίλας στο 85ο λεπτό σε 4-3.

Στο 87ο λεπτό ο Βέρα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι έφερε το ματς στα ίσια (4-4) και στο 90′ ο Βάβουλας με εκτέλεση φάουλ ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Με αφορμή την επέτειο η ΠΑΕ κάνει σχετική αναφορά στις social media σελίδες της…

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη Ολυμπιακός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis