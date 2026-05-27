Κοσμικό «λέιζερ» από το βαθύ σύμπαν: Το σήμα 8 δισεκατομμυρίων ετών που έφτασε στη Γη

Μία ιστορική ανακάλυψη της αστρονομίας αποτελεί το σήμα που εντοπίστηκε και πρόκειται για το πιο μακρινό και φωτεινό φυσικό «διαστημικό λέιζερ» που έχει βρεθεί ποτέ. Το σήμα καταγράφηκε από το ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT στη Νότια Αφρική.

Τι είναι και πώς δημιουργήθηκε το σήμα

Δεν πρόκειται για σήμα από εξωγήινο πολιτισμό. Είναι ένα maser (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation), το οποίο λειτουργεί όπως το λέιζερ, αλλά εκπέμπει στο φάσμα των μικροκυμάτων και των ραδιοκυμάτων αντί για το ορατό φως. Το σήμα (με την κωδική ονομασία HATLAS J142935.3–002836) προκλήθηκε από τη βίαιη σύγκρουση δύο γαλαξιών. Η σύγκρουση συμπίεσε τεράστια νέφη αερίων, διεγείροντας μόρια υδροξυλίου (OH) που άρχισαν να εκπέμπουν μια εξαιρετικά εστιασμένη και ισχυρή δέσμη ακτινοβολίας.

Το σήμα έφτασε στη Γη τόσο καθαρό χάρη στο φαινόμενο του βαρυτικού φακού. Ένας άλλος γαλαξίας, που βρισκόταν ακριβώς ανάμεσα σε εμάς και την πηγή, λειτούργησε ως φυσικός μεγεθυντικός φακός, στρεβλώνοντας τον χωροχρόνο και ενισχύοντας το σήμα.

Το σήμα ταξίδευε για 8 δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να φτάσει σε εμάς. Αυτό σημαίνει ότι οι αστρονόμοι παρατηρούν ένα γεγονός που συνέβη όταν το σύμπαν είχε τη μισή από τη σημερινή του ηλικία, πολύ πριν δημιουργηθεί η ίδια η Γη.

Η φωτεινότητα του σήματος είναι περίπου 100.000 φορές μεγαλύτερη από τη φωτεινότητα ενός τυπικού άστρου σε αυτό το μήκος κύματος. Η έντασή του ανάγκασε τους επιστήμονες να το κατατάξουν σε μια νέα κατηγορία, αυτή των «gigamasers».Η μελέτη τέτοιων σημάτων επιτρέπει στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς εξελίχθηκαν οι πρώτοι γαλαξίες και πώς συμπεριφέρεται η ενέργεια στις πιο ακραίες συνθήκες του σύμπαντος.

