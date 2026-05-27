Εκκλησία Κύπρου: Δέηση στους ναούς την Κυριακή για τον αφθώδη πυρετό που πλήττει την κτηνοτροφία

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, αφουγκραζομένη τον πόνο και κατανοούσα την δυσχερή θέση των κτηνοτρόφων και όλου του Κυπριακού λαού από την ενσκήψασα νόσο του αφθώδους πυρετού, θα τελέσει ειδική Δέηση κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Αγίων Πάντων στις 7 Ιουνίου 2026.

Η Εκκλησία της Κύπρου καλεί τους πιστούς να απευθυνθούν, προς τον Θεόν και να ζητήσει το άμετρο έλεός Του, προς απαλλαγήν της νόσου αυτής.

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - κακοποίηση 3χρονης: Τα αναπάντητα ερωτήματα και το βαρύ παρελθόν του 26χρονου

Ηράκλειο: Την χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο - Τι περιέγραψε μια 47χρονη