Αυτό είναι επενδυτικό νόμισμα από καθαρό χρυσό που κυκλοφόρησε

Το Νομισματοκοπείο του Παρισιού (Monnaie de Paris), δημόσιο ίδρυμα που εδώ και πάνω από 1.000 χρόνια παράγει τα γαλλικά νομίσματα, κυκλοφόρησε σήμερα το Marianne-or, ένα επενδυτικό νόμισμα από καθαρό χρυσό (bullion coin).

Το νόμισμα, το οποίο φέρει στη μιά όψη του την Marianne, το σύμβολο της δημοκρατίας, και στην άλλη τον χάρτη των γαλλικών εδαφών, θα κυκλοφορήσει σε τέσσερις μορφές, όλες από καθαρό χρυσό 999 χιλιοστών καθαρότητας και βάρους από μία ουγγιά (31,1 γραμμάρια) μέχρι ένα δέκατο της ουγγιάς (3,11 γραμμάρια).

Η ουγγιά του χρυσού κοστίζει αυτή τη στιγμή περίπου 4.500 δολάρια, δηλαδή λίγο λιγότερο από 3.900 ευρώ.

Φυσική και Άυλη Μορφή

Το Νομισματοκοπείο του Παρισιού θα κόψει αυτά τα νέα νομίσματα στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, στις όχθες του Σηκουάνα, όπου εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το 1775.

Όσοι το αγοράσουν θα έχουν τη δυνατότητα είτε να αποκτήσουν και να έχουν στην κατοχή τους το ίδιο το νόμισμα είτε να επιλέξουν την άυλη μορφή του, με τον χρυσό να παραμένει στην περίπτωση αυτή σε ασφάλεια στο Νομισματοκοπείο του Παρισιού.

Ημερομηνίες διάθεσης και τιμή

Η διάθεση των Marianne και e-Marianne (η άυλη μορφή) αρχίζει σήμερα μέσω του Ίντερνετ για τους πιο πιστούς πελάτες των μεταλλίων και των συλλεκτικών νομισμάτων του νομισματοκοπείου, ενώ για το ευρύ κοινό θα αρχίσει στις 16 Ιουνίου.

Ολόκληρη η γκάμα θα διατίθεται στο εμπόριο μέσω του Ίντερνετ σε τιμή που θα εξαρτάται από την τιμή του χρυσού τη στιγμή της αγοράς.

Στον κόσμο κυκλοφορούν χρυσά επενδυτικά νομίσματα, άλλως bullion coins, τα γνωστότερα από τα οποία είναι το νοτιοαφρικανικό Kruggerand και το καναδικό Maple Leaf.

