Ξύπνησε με σχεδόν 3 δισ. δολάρια στην τράπεζα -«Ήταν πολύ καλή μέρα»

Γιος δύο καθηγητών του Στάνφορντ, ο Άντριου Φέλντμαν μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία και η ακαδημαϊκή σκέψη ήταν σχεδόν… καθημερινότητα.

Κι όμως, αντί για μια ήσυχη πανεπιστημιακή καριέρα, διάλεξε τον δρόμο των startups, των εξαγορών και των ρίσκων που τελικά τον έφεραν στην ελίτ των δισεκατομμυριούχων.

Η «έκρηξη» των 3 δισ. μέσα σε μία μέρα

Η μεγάλη στιγμή ήρθε με την Cerebras Systems, την εταιρεία που συνίδρυσε το 2015 και ειδικεύεται σε εξειδικευμένα chips τεχνητής νοημοσύνης — τόσο μεγάλα και ισχυρά, που συχνά περιγράφονται σχεδόν σαν… “υπερ-επεξεργαστές”.

Η εταιρεία έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Nasdaq, με τη μετοχή να εκτοξεύεται έως και 68% μέσα σε μία συνεδρίαση. Η αποτίμηση έφτασε περίπου τα 67 δισ. δολάρια, μετατρέποντας τη συμμετοχή του Φέλντμαν σε περίπου 3,2 δισ. δολάρια. Ο ίδιος το σχολίασε απλά και χαλαρά: «Πολύ καλή μέρα, έτσι;».

Από τα πρώτα startups στα… μεγάλα exits

Πίσω από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη στροφές. Ο Φέλντμαν είχε ήδη πουλήσει startup για περίπου 280 εκατ. δολάρια στα 20s του, είχε περάσει από IPO εταιρειών και είχε εμπειρία από projects που δεν είχαν πάντα happy end.

Μία από τις παλιότερες εταιρείες του, η Riverstone Networks, τον έφερε και σε νομική περιπέτεια για ζητήματα λογιστικών ελέγχων, με ποινή με αναστολή και πρόστιμο. Παρόλα αυτά, η πορεία του στον χώρο της τεχνολογίας όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε πιο επιθετικά από ποτέ.

Η Cerebras, η AI και το νέο “χρυσό” της τεχνολογίας

Ακολούθησε η SeaMicro, που εξαγοράστηκε από την AMD, και στη συνέχεια η δημιουργία της Cerebras — την ώρα που η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης άρχιζε να εκρήγνυται μετά το ChatGPT.

Σήμερα, τα chips της εταιρείας χρησιμοποιούνται για βαριά AI workloads, με πελάτες όπως η OpenAI και η Amazon να μπαίνουν στο παιχνίδι. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των εσόδων της έχει έρθει και από διεθνείς συνεργασίες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από τον φοιτητικό κόσμο στο club των δισεκατομμυριούχων

Ο Φέλντμαν παραμένει ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Cerebras με περίπου 4,6%, κάτι που εξηγεί το άλμα στην περιουσία του μετά το IPO.

Και κάπως έτσι, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τα campus του Στάνφορντ, βρέθηκε ξαφνικά στην κορυφή της AI οικονομίας — ξυπνώντας μια μέρα με δισεκατομμύρια περισσότερα και περιγράφοντάς το σχεδόν σαν να ήταν απλώς… μια καλή μέρα στη δουλειά.

