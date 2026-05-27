Νέο κύμα εξώσεων σε νηπιαγωγεία του Ηρακλείου - Αγωνία για μαθητές και γονείς

Αντιμέτωπος με νέο κύμα εξώσεων από τους ενοικιαζόμενους χώρους των νηπιαγωγείων είναι ο Δήμος Ηρακλείου, που εντείνουν ακόμα περισσότερο το οξύτατο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Όπως προκύπτει ο κόμπος έφτασε στο χτένι με τα αδιέξοδα της σχολικής στέγης καθώς διαδοχικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων στρέφονται με αγωγή κατά του Δήμου Ηρακλείου και ζητούν να απελευθερωθούν τα ακίνητα τους.

Όπως προκύπτει ήδη σε δύο νηπιαγωγεία στο Μασταμπά έχουν γίνει αγωγές έξωσης ενώ ήδη είναι στον αέρα και το 42ο νηπιαγωγείο για το οποίο υπάρχει από το Δεκέμβριο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου να γίνει προκήρυξη για την εύρεση χώρου στέγασης του που όμως εξακολουθεί να μην έχει προχωρήσει. Όπως είναι γνωστό το 42ο νηπιαγωγείο στεγαζόταν εδώ και χρόνια σε ενοικιασμένες αίθουσες το μισθωτήριο των οποίων είχε λήξει εδώ και εννέα χρόνια και δεν είχε ανανεωθεί, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι το σχολείο να βρεθεί στο δρόμο μετά από αγωγή έξωσης του ιδιοκτήτη.

Το σχολείο έμεινε χωρίς στέγη μέσα στον Αύγουστο, και από τότε άρχισε ο Γολγοθάς των παιδιών των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς ξεκίνησε μια προσπάθεια προσωρινής φιλοξενίας σε άλλα σχολεία. Η προσωρινή μετεστέγαση είχε σαν αποτέλεσμα να μοιραστούν οι δύο τάξεις του νηπιαγωγείου σε διαφορετικά σχολεία στο 15ο Δημοτικό σχολείο και 46ο Νηπιαγωγείο αφού πρώτα χρειάστηκε να μετακομίσουν δύο φορές μέσα στο προηγούμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο αυτό το οποίο έχει καταστεί σαφές είναι ότι τα παιδιά δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να φιλοξενούνται σε διαφορετικά σχολεία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία για να βρεθεί λύση για τη στέγαση του σχολείου. Η έλλειψη της σχολικής στέγης φτάνει σε εκρηκτικό επίπεδο μετά και τις νέες αγωγές έξωσης που έχουν κατατεθεί σε άλλα δύο νηπιαγωγεία.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Ηρακλείου οργανώνει σύσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη στις 6.00 το απόγευμα στο 15ο Δημοτικό Σχολείο απευθύνοντας κάλεσμα στους γονείς των παιδιών να κινητοποιηθούν, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος οφείλει να παράλληλα να βρει άμεσα λύσεις για τη στέγαση των νηπιαγωγείων που βρίσκονται στον αέρα.

