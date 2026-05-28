Super League: Πως και πότε θα γίνει η αύξηση των ομάδων σε 16

Η άμεση αναδιάρθρωση στην Super League δεν προχώρησε, όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ομάδων, προκειμένου να προχωρήσει μία τέτοια κίνηση.

Το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για άμεση αύξηση των ομάδων σε 16 βρήκε τοίχο, με το 7-7-1 της ψηφοφορίας να οδηγεί την λίγκα στην απόρριψη της σχετικής πρότασης. Έτσι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και τη νέα σεζόν 2026/27 με 14 ομάδες, με playoffs και playouts, ίδιο format δηλαδή.

Το μόνο που «κυκλοφορεί» εκτός γραφείων, με το ανεπίσημο του χαρακτήρα, αφορά την πιθανή ακύρωση της διαίρεσης (διά δύο) των βαθμών, για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs 5-8. Κάτι που φαίνεται πως θα τεθεί προς συζήτηση στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας εντός του Ιουνίου.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό θέμα που «έρχεται» και θα αλλάξει πολλά στην Super League για την αγωνιστική περίοδο 2027/28 αφορά την... αναδιάρθρωση ξανά! Ουσιαστικά και πρακτικά, να αποφασίσουν και να ψηφίσουν οι 14 ΠΑΕ για αύξηση των ομάδων σε 16 από την μεθεπόμενη σεζόν.

Ένα σενάριο που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να... περάσει από σχετική και ανάλογη μ' αυτήν της Τετάρτης (27/5) ψηφοφορία. Έχοντας ως νέα μέλη του συνεταιρισμού, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα, η πρόταση που ετοιμάζεται να κατατεθεί στο προσεχές ΔΣ αφορά τον υποβιβασμό μίας ομάδας από την Super League και την άνοδο τριών από την Super League 2.

Σ' αυτήν την περίπτωση αρκεί η πλειοψηφία και όχι η ομοφωνία ανάμεσα στους 14. Δηλαδή ο αριθμός 8 είναι αρκετός. Με δεδομένο ότι οι τέσσερις ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, Αστέρας και Λεβαδειακός ψήφισαν υπέρ τη δεδομένη χρονική στιγμή, πιθανότατα δεν θα αλλάξουν στάση και άποψη για αναδιάρθρωση από το επόμενο καλοκαίρι.

Ηρακλής και Καλαμάτα είναι λογικό να ταχθούν υπέρ της πρότασης, έχοντας ανέλθει μόλις τώρα στη μεγάλη κατηγορία, όπως και ο Ολυμπιακός που ναι μεν ψήφισε λευκό, ωστόσο είναι θετικός. Επίσης, Κηφισιά και Βόλος, μολονότι ψήφισαν κατά, θεωρούν πως από τη νέα σεζόν είναι πιο εφικτή μία τέτοια αλλαγή στο πρωτάθλημα.

Πηγή: athletiko.gr

