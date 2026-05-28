Ισχυρή παρουσία της Κρήτης στο Σύνδεσμο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας
clock 12:48 | 28/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Με ισχυρή κρητική παρουσία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη (27/5) οι εκλογές στον Σύνδεσμο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, με αρκετούς εκπροσώπους από το νησί να καταφέρνουν να εκλεγούν στο νέο διοικητικό σχήμα.

Από την Κρήτη, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται ο Γιώργος Περογιαννάκης, πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού Εμπάρου Βιάννου, ο Γιώργος Γιανναδάκης από τον αγροτικό συνεταιρισμό Συκολόγου Βιάννου, ο Γιάννης Φουτουλάκης από τα Σταυράκια, ο Κωνσταντίνος Πουτεντάκης, ο Μιχάλης Καμπιτάκης, πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού Κάτω Ασιτών, καθώς και ο Γιάννης Χατζάκος από τον Πύργο Μονοφατσίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συγκροτηθεί σε Σώμα τις επόμενες ημέρες.

