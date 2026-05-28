Μαλάδες: Οι κάτοικοι ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το σχέδιο δημιουργίας δομής μεταναστών

Με παρέμβασή της προς όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου ζητά άμεσες απαντήσεις και ξεκάθαρη ενημέρωση σχετικά με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης εγκαταστάσεων στην περιοχή των Μαλάδων, με σκοπό τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών.

Η παρέμβαση των κατοίκων έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, αλλά και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, καθώς τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχουν εκφράσει σαφή αντίθεση στη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Μάλιστα, το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει προχωρήσει σε ομόφωνη απόφαση με την οποία χαρακτηρίζει τον χώρο ακατάλληλο και θέτει ως προϋπόθεση την αποφυγή εγκαταστάσεων κοντά σε αστικό και ημιαστικό ιστό.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή θέτει σειρά ερωτημάτων για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες, για το αν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις και για το γιατί εξακολουθεί να εμφανίζεται ως κυρίαρχη επιλογή η περιοχή των Μαλάδων, παρά τις αντιδράσεις και τις θεσμικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι χθεσινές δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύματα σχετικά με προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης εγκαταστάσεων στις Μαλάδες για τη δημιουργία δομής δημιουργούν πλέον σοβαρά ερωτήματα, τα οποία απαιτούν άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμούς.



Η τοπική κοινωνία, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχουν ήδη τοποθετηθεί ομόφωνα κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον και η επίσημη, ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με την οποία ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίζεται ακατάλληλος, ζητείται επανεξέταση του σχεδιασμού και αποκλείονται χωροθετήσεις εντός ή πλησίον αστικού και ημιαστικού ιστού.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα είχαν γνωστοποιηθεί στη Συντονιστική Επιτροπή σε προηγούμενη επικοινωνία με τη Διοίκηση της Ένωσης, οποιαδήποτε εξέλιξη προϋπέθετε τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη και του Δημάρχου Ηρακλείου.

Εφόσον λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες περί προχωρημένων διαδικασιών ή σχεδίων συμφωνίας, οι αρμόδιοι θεσμοί οφείλουν πλέον να ενημερώσουν δημόσια και ξεκάθαρα την κοινωνία για το τι ακριβώς ισχύει και ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.





Το μεταναστευτικό αποτελεί υπαρκτό και σοβαρό ζήτημα που απαιτεί λύσεις, θεσμική συνεργασία και υπεύθυνες αποφάσεις. Από τη στιγμή όμως που σχεδόν το σύνολο των δημόσιων τοποθετήσεων συγκλίνει στο ότι οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη περιοχή, δεν αρκεί πλέον η γενική άρνηση.

Απαιτούνται συγκεκριμένες, θεσμικά τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο.



Στα Χανιά, η διαχείριση του ζητήματος προχώρησε μέσα από συντονισμό Υπουργείου, θεσμών, αυτοδιοίκησης και βουλευτών, με συγκεκριμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες. Δεν είναι δυνατόν στην ίδια Περιφέρεια να ισχύουν διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικά αντανακλαστικά.

Η Κρήτη είναι ενιαία και η κοινωνία του Ηρακλείου αναμένει το ίδιο επίπεδο ευθύνης, συνεργασίας και αποτελεσματικότητας και από τους θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους της Ανατολικής Κρήτης.



Παράλληλα, προκύπτει εύλογα το ερώτημα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αξιολογήσεις των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν δημόσια αναφερθεί, ποιοι χώροι εξετάστηκαν, γιατί αποκλείστηκαν συγκεκριμένες επιλογές όπως ανενεργά στρατόπεδα και για ποιο λόγο εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μοναδική λύση η περιοχή των Μαλάδων.

Η κοινωνία αναμένει πλέον από τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τους κυβερνητικούς βουλευτές που βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο, αλλά και από το σύνολο των βουλευτών του Νομού, να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό συντονισμό και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.



Οι πολίτες δεν εξέλεξαν τους εκπροσώπους τους για γενικές δηλώσεις, επικοινωνιακή διαχείριση και δημόσιες εμφανίσεις, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη, να συνεργάζονται και να παράγουν αποτέλεσμα για τον τόπο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσα συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες και επίσημες απαντήσεις, η Συντονιστική Επιτροπή θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε πρωτοβουλίες θεσμικού διαλόγου και συντονισμού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους βουλευτές του Νομού, με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων από όλους τους θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους, ώστε να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση και αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων.



Η κοινωνία δεν χρειάζεται πλέον μόνο δημόσιες δηλώσεις άρνησης και επικοινωνιακές τοποθετήσεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες προτάσεις, θεσμική υπευθυνότητα και ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

Η κοινωνία μίλησε. Η αυτοδιοίκηση τοποθετήθηκε.



Τώρα είναι η ώρα των ξεκάθαρων απαντήσεων, των πρωτοβουλιών και των λύσεων.



Η κοινωνία παρακολουθεί, αξιολογεί και κρίνει τη στάση, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα όλων, για σήμερα και για αύριο.



Για τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου



Αλέξης Κοκολάκης Συντονιστής

