Ηράκλειο: Απείλησε την κοπέλα του και την παρέα της με μαχαίρι στην παραλία

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με έναν 21χρονο άνδρα να συλλαμβάνεται μετά από καταγγελία ότι απείλησε με μαχαίρι την 19χρονη σύντροφό του και την παρέα της στην παραλία του Δήμου Μαλεβιζίου.

Το συμβάν έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι, ενώ η νεαρή βρισκόταν στην παραλία μαζί με φίλους της, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, δέχθηκε απειλές από τον 21χρονο, ο οποίος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο, κάτω από άγνωστες για την ώρα συνθήκες.

Μετά την καταγγελία ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η 19χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στις αρχές ότι επιθυμεί να εγκαταστήσει στο κινητό της την εφαρμογή “κουμπί πανικού”, η οποία παρέχεται σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας για άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας σε περίπτωση κινδύνου.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

