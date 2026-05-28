ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 11:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Απείλησε την κοπέλα του και την παρέα της με μαχαίρι στην παραλία
παραλία - ξαπλώστρα
clock 09:19 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με έναν 21χρονο άνδρα να συλλαμβάνεται μετά από καταγγελία ότι απείλησε με μαχαίρι την 19χρονη σύντροφό του και την παρέα της στην παραλία του Δήμου Μαλεβιζίου.

Το συμβάν έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι, ενώ η νεαρή βρισκόταν στην παραλία μαζί με φίλους της, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, δέχθηκε απειλές από τον 21χρονο, ο οποίος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο, κάτω από άγνωστες για την ώρα συνθήκες. 

Μετά την καταγγελία ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η 19χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στις αρχές ότι επιθυμεί να εγκαταστήσει στο κινητό της την εφαρμογή “κουμπί πανικού”, η οποία παρέχεται σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας για άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας σε περίπτωση κινδύνου.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Δασκαλάκη: Καταθέσεις και μαρτυρίες μετά το πόρισμα για πιθανή ανθρωποκτονία

Ηράκλειο: Τον έπιασαν για τις απάτες με τα... άφαντα ανταλλακτικά αυτοκίνητων

Νέα ειδική άδεια 6 ημερών με αποδοχές: Ποιοί μπορούν να την πάρουν

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αγια Πελαγια Ενδοοικογενειακη Βια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis