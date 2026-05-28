ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 11:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα ειδική άδεια 6 ημερών με αποδοχές: Ποιοί μπορούν να την πάρουν
εργαζόμενοι ψυχική υγεία
clock 09:08 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα ειδική άδεια με αποδοχές για εργαζόμενους γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών προβλέπει ο νόμος 5270/2026, επεκτείνοντας το πλαίσιο στήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών στον δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 9/23.01.2026, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν έξι επιπλέον εργάσιμες ημέρες άδειας κάθε χρόνο, με πλήρεις αποδοχές, ανεξάρτητα από άλλες άδειες που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, για υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια τριών ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, η άδεια αυξάνεται σε οκτώ εργάσιμες ημέρες ετησίως.

Η νέα πρόβλεψη εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου και εφαρμόζεται τόσο στους δημοσίους υπαλλήλους όσο και στους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω αντίστοιχων τροποποιήσεων στους σχετικούς κώδικες.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το υπουργείο επιχειρεί να ενισχύσει την προστασία και τη στήριξη των εργαζόμενων μονογονέων, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας που συνεπάγεται η αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη - κακοποίηση 3χρονης: Τα αναπάντητα ερωτήματα και το βαρύ παρελθόν του 26χρονου

Ηράκλειο: Την χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο - Τι περιέγραψε μια 47χρονη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αδεια Εργαζόμενοι Δημόσιοι Υπάλληλοι Γονείς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis