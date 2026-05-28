Νέα ειδική άδεια 6 ημερών με αποδοχές: Ποιοί μπορούν να την πάρουν

Νέα ειδική άδεια με αποδοχές για εργαζόμενους γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών προβλέπει ο νόμος 5270/2026, επεκτείνοντας το πλαίσιο στήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών στον δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 9/23.01.2026, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν έξι επιπλέον εργάσιμες ημέρες άδειας κάθε χρόνο, με πλήρεις αποδοχές, ανεξάρτητα από άλλες άδειες που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, για υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια τριών ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, η άδεια αυξάνεται σε οκτώ εργάσιμες ημέρες ετησίως.

Η νέα πρόβλεψη εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου και εφαρμόζεται τόσο στους δημοσίους υπαλλήλους όσο και στους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω αντίστοιχων τροποποιήσεων στους σχετικούς κώδικες.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το υπουργείο επιχειρεί να ενισχύσει την προστασία και τη στήριξη των εργαζόμενων μονογονέων, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας που συνεπάγεται η αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών.

