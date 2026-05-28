Ηράκλειο: Στη φυλακή και οι επτά από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και οι επτά κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους χθες για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που φέρεται να συνδέεται με την περιοχή του Αμαρίου.

Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκονται μέλη των ίδιων οικογενειών, καθώς στη φυλακή οδηγούνται δύο πατέρες μαζί με τους γιους τους — στη μία περίπτωση με έναν γιο και στην άλλη με δύο αδέλφια.

Έξω από τα δικαστήρια παρέμειναν επί ώρες συγγενείς και φίλοι των κατηγορουμένων, αναμένοντας την απόφαση των δικαστικών αρχών για την ποινική τους μεταχείριση.

