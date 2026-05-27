Η Πενέλοπε Κρουζ περιέγραψε τη στιγμή που της είπαν ότι πιθανότατα είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Τη στιγμή που της είπαν ότι πιθανότατα είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο περιέγραψε η Πηνέλοπε Κρουζ και η ίδία αποκάλυψε ότι πίστευε ότι θα πεθάνει.

«Και τότε, την ώρα που ετοιμαζόμασταν να βγούμε, έβαζα την περούκα μου και μου είπαν “Φαίνεται ότι έχεις κάποιο ανεύρυσμα στον εγκέφαλο”», δήλωσε. Συνεχίζοντας, περιέγραψε την αντίδρασή της: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Ήταν κάτι εντελώς σουρεαλιστικό στη ζωή μου».

