Πέντε φυτά για την αυλή που δεν θέλουν σχεδόν καμία φροντίδα

Οι αυλές αποτελούν ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα για τα φυτά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το χώμα στις γλάστρες στεγνώνει γρήγορα κάτω από τον ήλιο, η θερμότητα αντανακλάται από τα πλακάκια, ενώ μια μέρα χωρίς πότισμα μπορεί να αποβεί μοιραία για ευαίσθητα φυτά.

Για όσους αναζητούν λουλούδια σε γλάστρες που δεν απαιτούν συνεχή φροντίδα αλλά προσφέρουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα, οι ειδικοί προτείνουν πέντε επιλογές με τις οποίες είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο να αποτύχετε.

Πέντε εύκολα φυτά για την αυλή

Η σάλβια αντέχει στη ζέστη, το ξηρό χώμα ακόμα και να παραλείψετε να την περιποιηθείτε. Λατρεύει τον ήλιο, είναι ανθεκτική στην ξηρασία και ευδοκιμεί σε σημεία της αυλής όπου άλλα φυτά δυσκολεύονται. Με περισσότερα από 1.000 είδη παγκοσμίως, υπάρχει μια ποικιλία για κάθε στιλ κήπου. Μία από τις καλύτερες επιλογές για γλάστρες είναι η Salvia nemorosa, κοινώς γνωστή ως φασκόμηλο του δάσους, η οποία ανθίζει για μεγάλο μέρος του καλοκαιριού με μωβ ταξιανθίες και συνδυάζεται υπέροχα με αργυρόφυλλα φυτά. Αρκεί λίγο κλάδεμα για να ανθίσει ξανά, ενώ ένα πιο καλό κλάδεμα το φθινόπωρο τη διατηρεί σε καλή μορφή για χρόνια.

Το ανθοφόρο φραγκοστάφυλο, ή Ribes sanguineum, είναι ένας από τους καλύτερους θάμνους για ανοιξιάτικη ανθοφορία. Αντέχει στη ζέστη και στην ξηρασία μόλις εγκλιματιστεί και ευδοκιμεί τόσο στον ήλιο όσο και στη μερική σκιά. Σε γλάστρες αποδίδει καλύτερα σε μεγάλα δοχεία με πλούσιο χώμα που στραγγίζει καλά.

Οι ορτανσίες Invincibelle αποτελούν μία από τις καλύτερες επιλογές για μικρούς χώρους. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες κατάλληλες για γλάστρες που ανθίζουν από τις αρχές του καλοκαιριού έως τον πρώτο παγετό, δεν χρειάζονται πολλή φροντίδα, αν και είναι προτιμότερο να τοποθετούνται σε σημεία όπου τα βλέπει ήλιος ή μερικώς σκιερά. Το πιο σημαντικό είναι να στραγγίζει καλά το χώμα. Κλαδέψτε τις κάθε άνοιξη στο ένα τρίτο του ύψους τους, για να αναπτυχθούν ξανά.

Ο φιλάδελφος είναι ένας από τους πιο αρωματικούς και ανθεκτικούς θάμνους χαμηλής συντήρησης. Το άρωμά του θυμίζει έντονα ανθό πορτοκαλιάς. Είναι ένα φυτό ιδανικό για αυλές και χώρους καθιστικού και διατίθεται σε πολλές ποικιλίες, συμπεριλαμβανομένων νάνων τύπων μόλις 60-90 εκατοστών.

Η λεβάντα, είτε πρόκειται για τη γαλλική (Lavandula stoechas) είτε για την αγγλική (Lavandula angustifolia), είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό αρωματικό φυτό που αντέχει στη ζέστη, στην ξηρασία και στην περιστασιακή παραμέληση. Συχνά αποδίδει καλύτερα σε γλάστρες παρά σε βαρύ χώμα κήπου, ιδίως σε περιοχές με υγρά καλοκαίρια ή βροχερούς χειμώνες. Οι πήλινες γλάστρες είναι ιδανικές για τις λεβάντες, γιατί βοηθούν στην εξάτμιση της υπερβολικής υγρασίας. Ένα ελαφρύ κλάδεμα μετά την ανθοφορία τις βοηθά να κρατήσουν ένα πιο συμπαγές και περιποιημένο σχήμα.

Πηγή: www.iefimerida.gr

