Θάνατος Δασκαλάκη: Καταθέσεις και μαρτυρίες μετά το πόρισμα για πιθανή ανθρωποκτονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσωκάρι, υπόθεση που έχει λάβει πλέον άλλη διάσταση, μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα το οποίο αποδίδει τον θάνατό του σε πιθανή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με το πόρισμα, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στη σορό του 49χρονου, κυρίως στο κεφάλι, κρίνονται ασύμβατα με απλό ατύχημα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να επαναχαρακτηρίσουν ουσιαστικά το πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Η δικογραφία έχει ήδη περάσει στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία έχει αναλάβει την πλήρη προανακριτική διαδικασία. Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν εκ νέου καταθέσεις από πρόσωπα του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντος του θανόντος, ενώ επανεξετάζονται κρίσιμα στοιχεία της ημέρας του περιστατικού, όπως μετακινήσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και μαρτυρίες που μέχρι σήμερα είχαν θεωρηθεί δευτερεύουσας σημασίας.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τεχνικά δεδομένα της υπόθεσης, με την Ασφάλεια Ηρακλείου να επιχειρεί να ανασυνθέσει λεπτό προς λεπτό το χρονικό πριν τον θανάσιμο τραυματισμό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο, ενώ η έρευνα κινείται πλέον με σαφώς ενισχυμένο προσανατολισμό προς την εκδοχή εγκληματικής ενέργειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην πλήρη αξιολόγηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων, τα οποία θεωρούνται κομβικά για τη συνέχιση της διαδικασίας, καθώς από αυτά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η περαιτέρω ποινική κατεύθυνση της υπόθεσης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να “δέσουν” το σύνολο των στοιχείων προκειμένου να δοθεί απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του 49χρονου.

