Πρέπει να τα λες όλα στον σύντροφό σου;

Οι σχέσεις σήμερα ζουν σε μια εποχή υπερέκθεσης. Όλα λέγονται, όλα αναλύονται, όλα μοιράζονται. Στα social media η ειλικρίνεια παρουσιάζεται συχνά σαν απόλυτη αξία, σαν κάτι που λειτουργεί μόνο με έναν τρόπο, ή τα λες όλα ή κάτι κρύβεις. Κάπου εκεί γεννιέται και η ιδέα της λεγόμενης «απόλυτης ειλικρίνειας», ότι δηλαδή μια σχέση γίνεται δυνατή μόνο όταν δεν υπάρχει καμία απολύτως σκιά, καμία λεπτομέρεια που να μένει ιδιωτική. Ακούγεται ωραίο στη θεωρία, σχεδόν ρομαντικό. Στην πράξη όμως οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πιο σύνθετες από ένα σύνθημα. Δεν είναι όλα τα μυστικά ψέματα, ούτε όλες οι αποκαλύψεις φέρνουν εγγύτητα. Αν έχεις υπάρξει ποτέ σε σχέση που προσπαθούσε να αναλύσει τα πάντα μέχρι εξαντλήσεως, ξέρεις ότι κάποιες φορές η υπερβολική διαφάνεια δεν φέρνει περισσότερη οικειότητα αλλά περισσότερη ένταση. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν πρέπει να λες τα πάντα, αλλά τι σημαίνει πραγματικά ειλικρίνεια μέσα σε μια σχέση που θέλει να αντέξει.

Η παγίδα της «απόλυτης ειλικρίνειας»

Η ιδέα ότι οι σύντροφοι οφείλουν να γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον συχνά κρύβει κάτι πιο περίπλοκο από μια απλή ανάγκη για διαφάνεια. Πολλές φορές πίσω από την απαίτηση για πλήρη αποκάλυψη βρίσκεται η ανασφάλεια. Όταν κάποιος επιμένει να μάθει κάθε λεπτομέρεια για το παρελθόν σου, τις προηγούμενες σχέσεις σου ή ακόμη και σκέψεις που πέρασαν στιγμιαία από το μυαλό σου, το ζήτημα συνήθως δεν είναι η ειλικρίνεια αλλά ο φόβος της σύγκρισης, της απόρριψης ή της απώλειας. Η υπερβολική αποκάλυψη μπορεί τότε να μετατραπεί σε μια ιδιότυπη ανάκριση. Δεν ενισχύει την οικειότητα, την αποδυναμώνει. Η σχέση παύει να είναι χώρος ασφάλειας και γίνεται χώρος ελέγχου. Η πραγματική εγγύτητα δεν χτίζεται όταν δύο άνθρωποι ξεγυμνώνουν κάθε λεπτομέρεια της ζωής τους μέχρι να μην απομένει τίποτα προσωπικό. Χτίζεται όταν δύο άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά τι μοιράζονται για να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον βαθύτερα. Η διαφορά είναι τεράστια. Στην πρώτη περίπτωση η αποκάλυψη υπηρετεί την αγωνία, στη δεύτερη υπηρετεί τη σύνδεση.

Τα όρια δεν είναι μυστικά

Υπάρχει μια παρεξήγηση που συναντάς συχνά στις συζητήσεις για τις σχέσεις. Αν κρατάς κάτι για τον εαυτό σου, τότε κάτι κρύβεις. Αν δεν απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, τότε είσαι ύποπτος. Στην πραγματικότητα όμως η ιδιωτικότητα είναι βασικό στοιχείο της προσωπικής ταυτότητας. Κάθε άνθρωπος έχει έναν εσωτερικό κόσμο που δεν χρειάζεται να γίνει εξ ολοκλήρου κοινός χώρος. Όταν δύο άνθρωποι δημιουργούν σχέση, δεν συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο πρόσωπο. Παραμένουν δύο διαφορετικές προσωπικότητες που συναντιούνται. Τα όρια προστατεύουν αυτή τη συνάντηση. Δεν είναι τείχη που απομακρύνουν, είναι πλαίσιο που επιτρέπει την εγγύτητα χωρίς να διαλύεται η ατομικότητα. Κάποιες λεπτομέρειες του παρελθόντος σου ανήκουν στην ιστορία σου, όχι απαραίτητα στη σχέση σου. Κάποιες σκέψεις είναι στιγμιαίες και δεν χρειάζεται να μετατραπούν σε συζήτηση. Η ωριμότητα μιας σχέσης φαίνεται όταν υπάρχει χώρος για ειλικρίνεια αλλά και σεβασμός στο τι παραμένει προσωπικό.

Μοιράσου το νόημα, όχι κάθε λεπτομέρεια

Όταν οι άνθρωποι μιλούν για το παρελθόν τους, συχνά επικεντρώνονται στα γεγονότα. Πόσες σχέσεις είχες, πώς τελείωσαν, ποιος έκανε τι. Οι πληροφορίες αυτές σπάνια οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση. Αντίθετα, συχνά δημιουργούν συγκρίσεις και άσκοπες ερμηνείες. Πολύ πιο χρήσιμο είναι να μοιράζεσαι το νόημα των εμπειριών σου. Τι έμαθες από μια δύσκολη σχέση, πώς άλλαξες μέσα από μια απογοήτευση, τι σε έκανε να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου. Όταν μοιράζεσαι την ουσία αντί για τον κατάλογο των γεγονότων, η συζήτηση μετατρέπεται σε πραγματική επικοινωνία. Η σχέση τότε δεν γίνεται χώρος εξομολόγησης για να ανακουφιστεί η ενοχή ή το άγχος, αλλά χώρος κατανόησης. Η ειλικρίνεια αποκτά σκοπό. Δεν λειτουργεί σαν εκτόνωση συναισθημάτων αλλά σαν γέφυρα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που προσπαθούν να γνωριστούν ουσιαστικά.

Η ειλικρίνεια είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας σχέσης, αλλά δεν είναι απλώς η πράξη του να λες ό,τι περνά από το μυαλό σου. Είναι μια επιλογή που απαιτεί επίγνωση, σεβασμό και μέτρο. Αν η σχέση σου βασίζεται μόνο στην πλήρη αποκάλυψη κάθε σκέψης, κινδυνεύει να γίνει εύθραυστη γιατί εξαρτάται από πληροφορίες και όχι από κατανόηση. Αν όμως βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τότε η ειλικρίνεια αποκτά βάθος. Λες αυτά που βοηθούν τον άλλον να σε γνωρίσει πραγματικά, όχι αυτά που απλώς εκτονώνουν στιγμιαίες ανησυχίες. Η οικειότητα δεν γεννιέται από το να γνωρίζεις τα πάντα για τον άλλον. Γεννιέται από το να καταλαβαίνεις ποιος είναι. Και αυτή η γνώση δεν χρειάζεται πάντα όλες τις λεπτομέρειες για να υπάρξει.

