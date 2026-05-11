ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 18:18
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Πήγε για κολύμπι και έχασε την ζωή της...
ΕΚΑΒ
clock 15:50 | 11/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας από τη θάλασσα στη Χρυσή Ακτή Χανίων μία 76χρονη Χανιώτισσα, η οποία είχε πάει για κολύμπι.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες επισκεπτόταν συχνά την παραλία.

Την εντόπισαν λουόμενοι και την έβγαλαν στην ακτή, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν.

Φως στα αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. 

Διαβάστε επίσης:

Βενιζέλειο: Γολγοθάς για μια ακτινογραφία στο ένα και μοναδικό μηχάνημα

Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 600 σε δύο ημέρες - Διώχνουν αλλά ταυτόχρονα έρχονται

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πνιγμός Εκαβ Χανιά Θάλασσα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis