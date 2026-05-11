Κρήτη: Πήγε για κολύμπι και έχασε την ζωή της...

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Δευτέρας από τη θάλασσα στη Χρυσή Ακτή Χανίων μία 76χρονη Χανιώτισσα, η οποία είχε πάει για κολύμπι.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες επισκεπτόταν συχνά την παραλία.

Την εντόπισαν λουόμενοι και την έβγαλαν στην ακτή, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν.

Φως στα αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Διαβάστε επίσης:

Βενιζέλειο: Γολγοθάς για μια ακτινογραφία στο ένα και μοναδικό μηχάνημα

Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 600 σε δύο ημέρες - Διώχνουν αλλά ταυτόχρονα έρχονται