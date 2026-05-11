Η Λίβερπουλ εγκαινίασε μνημείο για τον Ντιόγκο Ζότα

Ενώ η Λίβερπουλ επηρεάστηκε βαθιά το περασμένο καλοκαίρι από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του σε τροχαίο δυστύχημα, ο σύλλογος της Πρέμιερ Λιγκ συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη μνήμη τους.

Σε ένα ακόμη έντονα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα στην Αγγλία, οι «Κόκκινοι» ανακοίνωσαν τη Δευτέρα τη δημιουργία ενός μόνιμου μνημείου για τον πρώην παίκτη τους και τον αδελφό του, προκειμένου να τιμήσουν μόνιμα τη μνήμη τους εντός του συλλόγου και μεταξύ των οπαδών.

«Η Λίβερπουλ αποκάλυψε σήμερα εικόνες του νέου μόνιμου μνημείου στο Άνφιλντ προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, μετά τον τραγικό τους θάνατο τον περασμένο Ιούλιο», ανακοίνωσε ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ στο X.

