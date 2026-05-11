ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 18:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Σε κέντρο αποκατάστασης ο Γιώργος Μυλωνάκης: Βγήκε από τη ΜΕΘ
Μυλωνάκης
clock 16:09 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Εκτός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας του στον «Ευαγγελισμό», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κλινική κατάσταση του κ. Μυλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν σκόπιμη τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του.



Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:



«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ "ο Ευαγγελισμός", καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Διαβάστε επίσης:

Στη δημοσιότητα τα «Πόθεν Έσχες» των πολιτικών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεθ Ανεύρυσμα Γιώργος Μυλωνάκης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis