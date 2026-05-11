Κρήτη: Ζευγάρι... ξάφρισε κοσμηματοπωλείο - Τους ψάχνουν παντού

Κλοπή κοσμημάτων σε κατάστημα στον Πλατανιά Χανίων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, αναζητώντας ζευγάρι αλλοδαπών που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άνδρας και γυναίκα περίπου 50 ετών εισήλθαν το πρωί της Δευτέρας στο κοσμηματοπωλείο προσποιούμενοι τους πελάτες,μιλώντας σπαστά αγγλικά και γερμανικά. Την ώρα που η γυναίκα απασχολούσε την υπάλληλο, ο άνδρας φέρεται να αφαίρεσε κοσμήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Η κλοπή, έγινε αντιληπτή λίγο μετά την αποχώρησή τους, με την εργαζόμενη να ενημερώνει άμεσα τους ιδιοκτήτες και την αστυνομία.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

