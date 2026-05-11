ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 12:44
70€ και νέο κινητό: Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για να είσαι δικαιούχος
clock 16:21 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η νέα ρύθμιση για την επιδότηση κινητού τηλεφώνου έως 70€ αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας.Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για να είστε δικαιούχος είναι:

Πιστοποιημένη Αναπηρία: Πρέπει να διαθέτετε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, μέσω του οποίου γίνεται η επιβεβαίωση της ιδιότητας του δικαιούχου.

Τι προβλέπει το μέτρο:

  • Συσκευή Smartphone: Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον μία συσκευή αξίας έως 70€. Δυνατότητα απόκτησης βοηθητικού εξοπλισμού (όπως ακουστικά, συστήματα AAC κ.λπ.) σε τιμή κόστους.
  • Ειδικές Υπηρεσίες: Πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης για άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής, ομιλίας ή κινητικότητας.Η διαδικασία αίτησης αναμένεται να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο vouchers.gov.gr, όπου θα γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων

