Δολοφονία στον Λουδία ποταμό: Tον σκότωσαν γιατί πίστευαν ότι τους έκλεψε περιστέρια

Εν ψυχρώ δολοφόνησαν τον 54χρονο στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη, γιατί τον θεωρούσαν ύποπτο για την κλοπή περιστεριών, δυο άνδρες που συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και γιατί πέταξαν το πτώμα στον ποταμό.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, οι φερόμενοι ως δράστες κατηγόρησαν τον 54χρονο ότι τους έκλεψε κάποια περιστέρια.

Ο παθών αρνήθηκε και υπέδειξε άλλους ως υπαίτιους για την κλοπή, ενώ οδήγησε τους δυο, ηλικίας 43 και 44 χρόνων, σε ένα σπίτι στην περιοχή των Μαλγάρων για να βρουν τα κλεμμένα πτηνά.

Εκεί όταν δεν βρέθηκαν τα περιστέρια, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ένας δράστης πήρε το όπλο που κατείχε ο άλλος και τον σκότωσε εν ψυχρώ, στην αυλή της κατοικίας, όπως αναφέρει το grtimes.

Στη συνέχεια, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων ενοίκων του σπιτιού, φόρτωσαν το πτώμα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, ενώ φέρονται ότι το μετέφεραν και το πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί η σορός του άτυχου 54χρονου άνδρα. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 44 ετών, που φέρονται να ομολόγησαν την εν ψυχρώ δολοφονία του 54χρονου.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στα νερά του ποταμού Λουδία, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η σορός του 54χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από μια κρίσιμη κατάθεση πολίτη, η οποία επέτρεψε στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και να αποκαλύψουν το μακάβριο σκηνικό που εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας.

Οι τρεις άνδρες είχαν μεταβεί τα μεσάνυχτα σε κατοικία στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, αναζητώντας τα κλεμμένα περιστέρια. Οι δύο συλληφθέντες και το θύμα είχαν μεταβεί σε άλλο σπίτι, όπου κατοικούν Ρομά, στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης, πιστεύοντας πως εκεί υπήρχαν κρυμμένα τα κλεμμένα πτηνά. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι δεν ήταν, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και πραγματοποιήθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, οι δύο συλληφθέντες-κατηγορούμενοι είναι σεσημασμένοι για υποθέσεις ναρκωτικών.

Εις βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, άμεση συνέργεια στην προηγούμενη πράξη, παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών, χρήση πλαστού εγγράφου.

Οι δυο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακρίτρια από όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία, για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

