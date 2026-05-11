Δήμαρχε, Προσοχή! Το 42% είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας! του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Η εποχή της πολιτικής εφησυχασμού τελείωσε. Αν είστε σήμερα Δήμαρχος και αύριο πάλι υποψήφιος Δήμαρχος και πιστεύετε ότι το προβάδισμα σε ψήφους της πρώτης Κυριακής σάς εξασφαλίζει τη δημαρχιακή καρέκλα, πλανιέστε πλάνην οικτρά.

Ο νέος εκλογικός νόμος δεν είναι απλώς μια αλλαγή κανόνων. Είναι μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της σιγουριάς σας. Μην αφήσετε την εναλλακτική ψήφο να «τζογάρει» τη θητεία σας. Τελειώστε τη μάχη από την πρώτη Κυριακή.

Το όριο του 42% συν μία ψήφο δεν είναι ένας τυπικός στόχος, είναι το μοναδικό σας οχυρό.

Αν δεν καταφέρετε να το πορθήσετε την πρώτη Κυριακή, εισέρχεστε σε μια "γκρίζα ζώνη" όπου όλα μπορούν να ανατραπούν. Ο κίνδυνος δεν ακούει στο όνομα του αντιπάλου σας, αλλά στον μηχανισμό της εναλλακτικής ψήφου και των συμμαχιών.

Φανταστείτε το σκηνικό.

Έχετε συγκεντρώσει ένα αξιοπρεπές 38% ή 40%. Είστε ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, σωστά; Λάθος.

Το πολιτικό τοπίο μεταλλάσσεται σε μια αρένα όπου ο δεύτερος, ο τρίτος, ακόμα και ο τέταρτος των εκλογών, μπορούν να συνασπιστούν εναντίον σας.

Η εναλλακτική ψήφος επιτρέπει στους ψηφοφόρους των μικρότερων συνδυασμών να μετακινήσουν τη δύναμή τους μαζικά προς τον δεύτερο υποψήφιο, δημιουργώντας ένα "κύμα ανατροπής" που θα σας σαρώσει. Είναι ο απόλυτος πολιτικός εφιάλτης!

Να βγείτε νικητές σε απόλυτο αριθμό ψήφων την πρώτη Κυριακή και να βρεθείτε ηττημένοι λόγω εναλλακτικής ψήφου, βλέποντας παράλληλα κάποιον που υπολειπόταν κατά 15 μονάδες να καταλαμβάνει το Δημαρχείο! Ο νέος νόμος ευνοεί τις υπόγειες συνεργασίες και τις συναλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Όσοι δεν πιάσουν το όριο του 42% από την αρχή, εκτίθενται στο έλεος των "ρυθμιστών" που θα θελήσουν να σας εκδικηθούν ή να σας εκβιάσουν. Μην ρισκάρετε το μέλλον του δήμου σας και την πολιτική σας επιβίωση σε μια διαδικασία που μοιάζει με "ρωσική" ρουλέτα.



Μοναδικά όπλα σας, οι νέες προεκλογικές στρατηγικές και η εκπαίδευση της δημοτικής ομάδας στα νέα δεδομένα από ειδικούς επαγγελματίες επικοινωνίας.

Ο νέος νόμος δεν είναι ευκαιρία, είναι παγίδα θανάτου για τους πρωτοπόρους. Ρίξτε όλες σας τις δυνάμεις τώρα.



Κλείστε τις πόρτες, πείστε και τον τελευταίο αναποφάσιστο. Διαφορετικά Ή εκλέγεστε από την πρώτη Κυριακή, ή προετοιμαστείτε για πιθανή πτώση αξιώματος.

Ο νόμος είναι αμείλικτος και η "κάλπη" της εναλλακτικής ψήφου, δεν συγχωρεί κανένα λάθος.

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος-Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

