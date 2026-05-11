ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 18:17
Ηράκλειο: Νέο τηλέφωνο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών
clock 15:11 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης ενημερώνει ότι άλλαξε το τηλέφωνο επικοινωνίας της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου για τους/τις υποψηφίους/ες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους.

Το νέο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου: 2810-215033

Ημέρα λειτουργίας: Παρασκευή

Ώρες: 10:00 – 16:00

Το πρόγραμμα λειτουργίας των υπόλοιπων γραμμών υποστήριξης παραμένει ως έχει. Υπενθυμίζεται ότι οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης θα λειτουργούν έως και τις 30 Ιουνίου 2026 και είναι διαθέσιμες για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες και τις οικογένειές τους, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Κατόπιν της ανωτέρω αλλαγής, το πρόγραμμα λειτουργίας των τηλεφωνικών γραμμών διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

