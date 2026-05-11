Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 600 σε δύο ημέρες - Διώχνουν αλλά ταυτόχρονα έρχονται

Ακόμα ένα περιστατικό αποβίβασης μεταναστών καταγράφηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι στα νότια παράλια του Ηρακλείου, καθώς συνολικά 101 άτομα — ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα βρέφος — μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες, έπειτα από δύο επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια του νομού.

Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να φτάσουν στο Ηράκλειο λίγο μετά τις έξι το απόγευμα ενώ οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της συνεχούς αύξησης των μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες.

Να σημειωθεί πάντως πως σύμφωνα με τα στοιχεία, από χθες νωρίς το πρωί έως και σήμερα, έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης πάνω από 600 μετανάστες.

Στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες, φιλοξενούνται σήμερα 212 άτομα και το βράδυ θα γίνει προσπάθεια να αναχωρήσουν 156 ωστόσο η κατάσταση δεν αλλάζει και πολύ διότι το απόγευμα θα φτάσουν και οι 101 που αποβιβάστηκαν το μεσημέρι στους Καλούς Λιμένες.

Είχε προηγηθεί μέσα στη νύχτα ο εντοπισμός ακόμη 69 μεταναστών σε δύο διαφορετικά περιστατικά στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάννου. Στην πρώτη ομάδα βρίσκονταν 35 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, ενώ στη δεύτερη ακόμη 34 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες. Όλοι μεταφέρθηκαν προσωρινά στο Ηράκλειο.

Οι αφίξεις των τελευταίων ωρών είναι συνεχείς, καθώς νωρίτερα είχαν καταγραφεί ακόμη 44 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες, 141 άτομα σε δύο διαφορετικά περιστατικά στη Γαύδο, 43 νότια του Ηρακλείου και ακόμη 50 νότια της Ιεράπετρας. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως έχουν ενισχύσει ξανά τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις τοπικές αρχές να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης και τις περιορισμένες υποδομές φιλοξενίας.

