Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου, σχετικά με όσα είχε πει στη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Σήμερα, στον αέρα της εκπομπής “Buongiorno” αποκάλυψαν όλο το ρεπορτάζ για τις δυο πρώην συνεργάτιδες.

«Η Έλενα Χριστοπούλου είχε υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση για όλα αυτά που ακούστηκαν στη συνέντευξη. Πριν από λίγες μέρες, ο πταισματοδίκης που είχε αναλάβει να ερευνήσει την υπόθεση, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ιάσονας Τσόλης.

