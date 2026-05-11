Κολύμβηση: Με 17 αθλητές/τριες στο Παρίσι και... βλέπουμε, επτά «τσέκαραν» με το... καλημέρα εισιτήρια για τη Βουδαπέστη

Στους 17 έφτασαν οι κολυμβητές/τριες που έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που διεξάγεται τον Αύγουστο στο Παρίσι, μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς μίτινγκ "Acropolis Swim Open" στο ΟΑΚΑ (8-10 Μαΐου). Το περασμένο τριήμερο επιφύλαξε την επίτευξη των ορίων πρόκρισης από τον Απόστολο Παπαστάμο στα 400μ. μικτή ατομική και τον Φίλιππο Ανδριαδάκη στα 50μ. ύπτιο, ενώ στην... εξίσωση μπήκε και η Μάνια Τασάκου, με το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στα 100μ. πρόσθιο. Σύμφωνα με τα κριτήρια πρόκρισης που έχει θέσει η ΚΟΕ, αθλητές ή αθλήτριες που θα πετύχουν πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών ή γυναικών, από 1η Ιανουαρίου έως 18 Μαΐου 2026, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ακόμη κι αν δεν επιτύχουν το όριο.

Οι κολυμβητές/τριες που δεν πληρούν τα κριτήρια πρόκρισης θα έχουν μία τελευταία ευκαιρία, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται σε λίγες ημέρες (15-18/5), ξανά στο ΟΑΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, με τις προσθήκες που θα γίνουν για τα ομαδικά αγωνίσματα και -ενδεχομένως- από αθλητές/τριες που έχουν προσεγγίσει τα όρια, η ελληνική αποστολή για το Παρίσι αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 20 μέλη. Στους υπολογισμούς αυτούς, δεν υπολογίζεται η Νόρα Δράκου, η οποία είχε πιάσει από πέρυσι το όριο στα 50μ. ύπτιο, αλλά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στη γαλλική πρωτεύουσα, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον ώμο.

Παράλληλα, το μίτινγκ «Ακρόπολις» αποτέλεσε και την πρώτη ευκαιρία επίτευξης ορίων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, στη Βουδαπέστη. Η διαδικασία αυτή είναι πιο αυστηρή, αφού τα όρια και οι προϋποθέσεις ρυθμίζονται από τη World Aquatics, αλλά ήδη με το... καλημέρα είχαμε τέσσερις κολυμβητές και τρεις κολυμβήτριες που έπιασαν τα υψηλά όρια της διεθνούς ομοσπονδίας και... ξεμπέρδεψαν. Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Χρήστου σε 50μ. και 100μ. ύπτιο, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης στα 100μ. ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο και στα 200μ. πεταλούδα, ο Στέργιος Μπίλας στα 50μ. πεταλούδα, η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1.500μ. ελεύθερο, η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη (αμφότερες στα 100μ. πεταλούδα) εξασφάλισαν από νωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Η προθεσμία επίτευξης ορίων για τη Βουδαπέστη λήγει στις 24 Μαΐου 2027.

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οι 17 αθλητές/τριες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, ανάλογα με τα κριτήρια της ΚΟΕ, είναι οι εξής:

- Συμμετοχή σε τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025:



1. Απόστολος Χρήστου (50μ. και 100μ. ύπτιο / επιπλέον όριο στα 200μ. ύπτιο)



2. Απόστολος Σίσκος (200μ. ύπτιο / επιπλέον όριο στα 200μ. πεταλούδα)

- Κατάκτηση μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Κ23 2025, σε αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Α/Γ:



3. Άρτεμις Βασιλάκη (800μ. και 1.500μ. ελεύθερο / επιπλέον όριο στα 400μ. ελεύθερο)



4. Γεωργία Δαμασιώτη (100μ. και 200μ. πεταλούδα)



5. Δανιήλ Γιουρτζίδης (200μ. μικτή ατομική / επιπλέον όριο στα 400μ. μικτή ατομική)

- Κατάκτηση μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό ή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων 2025:



6. Βαγγέλης Ντούμας (100μ. πρόσθιο / επιπλέον όριο στα 200μ. πρόσθιο)



7. Ιάσων Ρούτουλας (200μ. μικτή ατομική)



8. Βασίλης Κακουλάκης (1.500μ. ελεύθερο)

- Επίτευξη ορίων (από 27/7/2025 έως 18/5/2026):



9. Στέργιος Μπίλας (50μ. ελεύθερο και 50μ. πεταλούδα)



10. Δημήτρης Μάρκος (200μ. και 400μ. ελεύθερο)



11. Βαγγέλης Μακρυγιάννης (50μ. και 100μ. ύπτιο)



12. Άννα Ντουντουνάκη (50μ. και 100μ. πεταλούδα)



13. Νικόλ Παυλοπούλου (200μ. μικτή ατομική)



14. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (400μ. μικτή ατομική)



15. Απόστολος Παπαστάμος (400μ. μικτή ατομική)



16. Φίλιππος Ανδριαδάκης (50μ. ύπτιο)

- Πανελλήνιο ρεκόρ Α/Γ (από 1/1/2026 έως 18/5/2026):



17. Μάνια Τασάκου (100μ. πρόσθιο)