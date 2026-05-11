Ηράκλειο - θρίλερ με 28χρονη: Τί λένε οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Σοβαρές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της 28χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη, με την πλευρά της οικογένειάς της να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, την ώρα που η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Στειακάκης, ανέφερε πως σε αυτό το στάδιο ούτε η οικογένεια ούτε ο ίδιος έχουν λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως τόνισε, η ενημέρωση που διαθέτουν δεν προέρχεται από επίσημο δικογραφικό υλικό.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ευρήματα στο όχημα, μεταξύ των οποίω αίμα, το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση. Παράλληλα, το αυτοκίνητο έχει τεθεί υπό πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου ευσταθούν, σύμφωνα με τους οποίους η γυναίκα «άνοιξε την πόρτα και έπεσε» και στη συνέχεια παρασύρθηκε.

«Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι ότι ενδέχεται να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα επίσημα πορίσματα των αρχών.

Σε ερώτηση για το οικογενειακό περιβάλλον και την κατάσταση των παιδιών, ο δικηγόρος ανέφερε ότι υπήρχαν εντάσεις στη σχέση του ζευγαριού, χωρίς όμως να έχει πλήρη εικόνα για την έκταση ή τη συχνότητά τους, καθώς μόλις ανέλαβε την υπόθεση.

Για τα τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο περιβάλλον της υπόθεσης, σημείωσε ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή με τον παππού και τη γιαγιά από την πλευρά του κατηγορούμενου.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και την οικογένεια της 28χρονης να αναμένει τα επίσημα στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του περιστατικού.

Τί λέει ο Δικηγόρος του 28χρονου

Σε διαφορετική εκδοχή των γεγονότων επιμένει η υπεράσπιση του 30χρονου.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο νομικός εκπρόσωπος του κατηγορούμενου, Διονύσης Βέρας, υποστήριξε ότι ο εντολέας του περιγράφει το περιστατικό ως ατύχημα. Όπως ανέφερε, ο 30χρονος ισχυρίζεται πως η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια έπεσε στο οδόστρωμα, χωρίς να υπάρχει, όπως είπε, κάποια άλλη εκδοχή πέρα από αυτή την περιγραφή.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν περαιτέρω τοποθέτηση για τα ευρήματα που φέρεται να έχουν εντοπιστεί στο όχημα, όπως ίχνη αίματος, αφήνοντας τα ζητήματα αυτά να εξεταστούν από τον ανακριτή και τη δικογραφία.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να περιμένουμε την κατάθεση της φερόμενης ως παθούσας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάθεσή της θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Όπως είπε, η πλευρά της υπεράσπισης θεωρεί ότι μόνο η ίδια μπορεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν στοιχεία για τη σχέση του ζευγαριού, ο δικηγόρος τόνισε ότι δεν προχωρά σε αναλύσεις πριν ολοκληρωθεί η δικογραφία και οι καταθέσεις, επισημαίνοντας πως ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αυτή τη στιγμή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η απολογία του 30χρονου έχει προσδιοριστεί για αύριο στις 12:00, σημειώνοντας ωστόσο πως, κατά την εκτίμησή του, θα ήταν προτιμότερο να προηγηθεί η κατάθεση της παθούσας πριν προχωρήσει η διαδικασία της απολογίας.

«Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς όλα τα δεδομένα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης εικόνα της υπόθεσης θα προκύψει μόνο μετά τη συγκέντρωση όλων των αποδεικτικών στοιχείων.

Τέλος, ερωτηθείς για πληροφορίες περί αλκοόλ, δήλωσε ότι δεν έχει πλήρη εικόνα, αναφέροντας πως έχει δει σχετικό έγγραφο χωρίς να είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει.

Αυτόπτης μάρτυρας στο Ράδιο Κρήτη: Η γυναίκα βαρύτατα τραυματισμένη και ο σύζυγος προσπαθούσε να τη σηκώσει