Τσουκαλάς: Επικίνδυνοι οι ακροβατισμοί της κυβέρνησης στο ζήτημα του drone στη Λευκάδα

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, σχετικά με τον εντοπισμό drone ανοιχτά της Λευκάδας, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «επικίνδυνους ακροβατισμούς» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Όπως σημείωσε, «ενώ όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το drone εντοπίστηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ο Υπουργός Άμυνας μίλησε για διεθνή ύδατα. Σε λίγο θα μας πουν ότι και η Λευκάδα βρίσκεται μακράν από την ελληνική επικράτεια».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «παραπολιτικές αστοχίες αλλά αφορούν ζητήματα υψηλής εθνικής σημασίας. Αν ο Υπουργός έκανε λάθος, οφείλει να το ξεκαθαρίσει δημόσια και όχι μέσω διαρροών. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει τη λογοδοσία για το γεγονός ότι η χώρα και ιδιαίτερα ο θαλάσσιος χώρος της εμφανίζονται ξέφραγο αμπέλι».

Σχολιάζοντας, παράλληλα, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «χτίζει επικοινωνιακές επιτυχίες πάνω σε μέτρα που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί».

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ως ήδη ενεργή ρύθμιση κάτι που έχει απλώς ανακοινωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό αλλά δεν έχει ακόμη ψηφιστεί από τη Βουλή.

Σημείωσε, δε, ότι «δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να παρουσιάζει ως επιτυχημένη μια διαδικασία, που βασίζεται σε μέτρο το οποίο δεν εφαρμόζεται ακόμη. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είπε συνειδητά ψέματα και ότι εκτίθεται από τους συνεργάτες του. Όμως, η εικόνα μιας κυβέρνησης που λειτουργεί αποκλειστικά επικοινωνιακά είναι πλέον εμφανής».

Ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, με αφορμή τη νέα δημόσια παρέμβαση του Γρηγόρη Δημητριάδη και τις δηλώσεις του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Μενουδάκου. Ο δεύτερος μάλιστα υποστήριξε ότι «είναι πρωτοφανή στην καριέρα του η άρνηση συμμόρφωσης της ΕΥΠ στην απόφαση του ΣτΕ για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε επίσης ότι όπως ο ίδιος είδε την υπόθεση και όπως ενημερώθηκε από τους επιστήμονες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα μπορούσε μόνο από ιδιώτες να οργανωθεί μία τόσο πολυδάπανη λειτουργία ενός λογισμικού, όπως το Predator».

«Ο κ. Δημητριάδης δεν απάντησε στην ουσία των καταγγελιών, αλλά έστειλε σαφή πολιτικά μηνύματα στους ηθικούς αυτουργούς της υπόθεσης. Την ίδια στιγμή, ο κ. Μενουδάκος χαρακτήρισε πρωτοφανή στην καριέρα του την άρνηση συμμόρφωσης της ΕΥΠ στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη και επισήμανε ότι ένα τόσο πολυδάπανο σύστημα παρακολουθήσεων δεν θα μπορούσε να λειτουργεί αποκλειστικά από ιδιώτες», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετηθεί δημόσια επί των νέων δεδομένων. «Ο κ. Μαρινάκης αποφεύγει, όπως “ο διάβολος το λιβάνι”, μια ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση μαζί μου. Είχα ξεκαθαρίσει ότι είμαι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή για δημόσιο διάλογο σε ουδέτερο έδαφος, αλλά επιλέγει τους εύκολους μονολόγους», σχολίασε.

Κληθείς να τοποθετηθεί επί των διαρροών που κάνουν λόγο για πρόωρες εκλογές και στη γενικότερη πολιτική κατάσταση, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «όσο πιο γρήγορα οδηγηθεί η χώρα στις κάλπες τόσο το καλύτερο για τη δημοκρατική ομαλότητα».

«Η κυβέρνηση επιδιώκει συνειδητά να διαμορφώσει έναν βολικό αντίπαλο απέναντί της» ανέφερε και αιτιολόγησε ως εξής:

«Κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ανοιχτά ότι θα προτιμούσαν απέναντί τους τον κ. Τσίπρα, γιατί θεωρούν ότι τους διευκολύνει πολιτικά. Θέλουν μια βολική αντιπολίτευση που έχει ήδη κριθεί και φθαρεί. Για παράδειγμα, προχθές ο κ. Τσίπρας έκανε μία δήλωση για τις τράπεζες και στην ουσία είπε όσα λέει το ΠΑΣΟΚ. Δέχτηκε όμως επίθεση διότι όταν είναι εκείνος που έχει καταργήσει την προστασία της α’ κατοικίας, το νόμο 3869/2010 με τον Γ. Παπανδρέου κα Υπουργό την κα Κατσέλη που, ξέρετε, η ισχύς του νόμου έληξε 2019 από την κυβέρνηση εκείνης της περιόδου».

«Όταν, λοιπόν, έχουμε μία κυβέρνηση που έχει κάνει τα τέρατα με τους πλειστηριασμούς είναι λογικό να θέλει ως αντίπαλο κάποιον που ο ίδιος κουτσούρεψε την προστασία της α’ κατοικίας. Όταν εμείς την κατακρίνουμε ότι έχουν κάνει πάρτι τα funds, την διευκολύνει να λέει ότι ο κ. Τσίπρας τα έφερε. Όταν της λέμε ότι δεν έχει φέρει πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις, την διευκολύνει να λέει ότι ο κ. Τσίπρας έκοψε το ΕΚΑΣ», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι οι υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης» και κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν «τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συγκροτήσει αξιόπιστη, προγραμματική και νικηφόρα εναλλακτική απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.

Η Νέα Δημοκρατία φοβάται ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, γιατί γνωρίζει ότι μπορεί να εκφράσει πολίτες από τον χώρο του κέντρου, της κεντροαριστεράς αλλά να απευθυνθεί και στην μετριοπαθή κεντροδεξιά. Γι’ αυτό και θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει τη διαμόρφωση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου απέναντί της».

