Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Οι καταθέσεις μου στο εξωτερικό δεν συμπεριελήφθησαν λόγω αμέλειας του λογιστή

Σε διευκρινιστική δήλωση αναφορικά με τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων «πόθεν έσχες», επισημαίνοντας ότι υπήρξε παράλειψη καταγραφής τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει, «με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία».

«Τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι «θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, τονίζοντας τη διαχρονική διαφάνεια των οικονομικών του: «Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών».

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών».

