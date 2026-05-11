Ρέθυμνο: Επιχείρηση "Καθαρό Καλοκαίρι" με πράσινο πρόσημο

Την ενίσχυση των παρεμβάσεων καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων ενόψει της τουριστικής περιόδου επιταχύνει ο δήμος Ρεθύμνης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και στη μείωση της ταφής απορριμμάτων τα επόμενα χρόνια.

Σε ανάρτησή του, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ρεθύμνης Στέλιος Σπανουδάκης παρουσιάζει τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν το τελευταίο δίμηνο μέσω της πρωτοβουλίας «REgreen News», σημειώνοντας ότι στόχος είναι να υπάρχει μια «πραγματική εικόνα για όσα γίνονται στο Ρέθυμνο, τι αλλάζει, τι χρειάζεται ακόμη δουλειά και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται καθημερινά».

Όπως αναφέρει, ενόψει της θερινής περιόδου προχώρησαν παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης, στην παραλιακή ζώνη, στις ακτές και στην Παλιά Πόλη, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη η σύμβαση για την τοποθέτηση νέου ζεύγους υπόγειων κάδων στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, ενώ στον παραλιακό πεζόδρομο αντικαταστάθηκαν φθαρμένοι κάδοι με νέα καλαίσθητα καλαθάκια απορριμμάτων.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ανατολικού παραλιακού μετώπου από τη Μαρίνα έως τα όρια του δήμου Μυλοποτάμου, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες στο δυτικό μέτωπο, με στόχο έως τα τέλη Μαΐου να έχει καθαριστεί το σύνολο της ακτογραμμής. Την ίδια στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού βλάστησης και κλαδιών κατά μήκος των παραλιακών δρόμων, στο πλαίσιο δράσεων πυροπροστασίας και οδικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση αποβλήτων στην Παλιά Πόλη και στις τουριστικές επιχειρήσεις. Όπως γνωστοποιεί ο κ. Σπανουδάκης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους των ξενοδόχων Ρεθύμνου για τον σχεδιασμό πρακτικών λύσεων στη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, ενώ ο δήμος προμηθεύτηκε νέο απορριμματοφόρο διπλής υποδοχής για τη χωριστή συλλογή οργανικών και σύμμεικτων αποβλήτων στην περιοχή της Παλιάς Πόλης.

Στο μεταξύ, από τις 4 Μαΐου ξεκίνησε πιλοτικά το πρόγραμμα «Rethymno - Zero Waste Home» με την τοποθέτηση καφέ κάδων σε 20 σημεία της 'Ανω Καλλιθέας για τη συλλογή υπολειμμάτων τροφών. Σύμφωνα με τον δήμο, ήδη περισσότερα από 150 νοικοκυριά συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση, βασικός στόχος είναι έως το 2028 η ταφή απορριμμάτων να περιοριστεί κάτω από το 20%, μέσα από την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Παράλληλα, ενισχύεται και η υπηρεσία καθαριότητας μέσω προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, αναμένεται να ενταχθούν 28 εργαζόμενοι καθαριότητας, δύο οδηγοί απορριμματοφόρων, ένας οδηγός λεωφορείου, ένας χειριστής, ένας μηχανοτεχνίτης οχημάτων και ένας διοικητικός υπάλληλος.

