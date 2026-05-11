Βιολάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής
clock 17:42 | 11/05/2026
newsroom ekriti.gr

Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου τέσσερις ώρες η απολογία του γενικού διευθυντή για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες στη μπισκοτοβιομηχανία ”Βιολάντα”.

Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, να εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων υποστηρίζουν ότι προκύπτουν ενδείξεις για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, στοιχείο που – όπως αναφέρουν – θα έπρεπε να οδηγήσει σε διαφορετική απόφαση από τις δικαστικές αρχές.

