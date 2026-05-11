Πόθεν Έσχες: Τι εισόδημα δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν πριν από λίγη ώρα από τη Βουλή των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) του έτους 2025 (χρήση οικονομικού έτους 2024).

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισόδημα από ακίνητα 10.700 ευρώ, από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176,58 ευρώ και από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 35.916,48 ευρώ.

Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά αναφέρεται το ποσό των 34.728,84 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα έλαβε 95,29 ευρώ (με τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά να ανέρχονται σε 56,75 ευρώ).

Παράλληλα δηλώνει την ισόβια ασφάλιση ζωής που κατέχει, καθώς επίσης και το γεγονός πως προχώρησε σε εκποίηση/διαγραφή του ομολόγου Hellenic-Bill που είχε αξία κτήσης 490.575 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank.

Αυτό είναι και το σημαντικότερο ποσό που έχει σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Από εκεί και πέρα έχει άλλα 100.163 ευρώ στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και από εκεί και πέρα μικροποσά (1.912 ευρώ, 399 ευρώ, 292 ευρώ, 250 ευρώ, κ.λπ.) στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στα ακίνητα και στα αγροτεμάχια δεν υπάρχει κάποια μεταβολή από την προηγούμενη δήλωσή του. Έχει 26 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (σε Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες) από προηγούμενες χρήσεις.

Όπως επίσης στην κατοχή του έχει, από προηγούμενα έτη, δύο επιβατικά Ι.Χ. (ένα 875 κυβικών και ένα 1.560 κυβικών). Παράλληλα εξακολουθεί να είναι μέτοχος της «ΚΗΡΥΞ ΑΕ» (εφημερίδα της Κρήτης) με μερίδιο 75%. Τέλος, έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 35.700 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του Αλεξάνδρα.

Η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, στην Δήλωση του 2025 (χρήση 2024) δήλωσε έσοδα από ακίνητα 40.000 ευρώ. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ. (φορολογούμενα με ειδικό τρόπο) ύψους 94.707 ευρώ. Εισόδημα 875.842 ευρώ από εκποίηση ακινήτου κληρονομίας από τον πατέρα της . Καθώς έχει δηλώσει και 0,11 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατέχει, από προηγούμενη χρήση, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια συνολικής αποτίμησης 41.437,96 ευρώ και επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλιση ζωής) συνολικού ύψους 1.868 ευρώ. Διατηρεί δύο θυρίδες σε ελληνική τράπεζα.

Σε καταθέσεις έχει, στην γαλλική τράπεζα SOCIETE GENERALE αποταμίευση ποσού 177.305,43 δολάρια ΗΠΑ και 1.830,49 ευρώ από προηγούμενα έτη. Στην ελβετική τράπεζα LOMBARD ODIER έχει τρεχούμενο λογαριασμό 1.292.566,28 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών (576.622) και εισόδημα που απέκτησε από την εκποίηση ακινήτου από κληρονομία (715.934). Κατέχει επίσης, στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 407 δολαρίων ΗΠΑ από εισοδήματα προηγούμενων ετών και 183,29 ευρώ.

Στην τράπεζα Πειραιώς έχει τρείς λογαριασμούς, έναν μαζί με τρίτους ύψος 890 ευρώ, έναν μηδενικό και έναν με κατάθεση ύψους 98.543,52 ευρώ από εισόδημα 85.438,53 ευρώ, προσαυξημένος κατά 13.104,99 ευρώ λόγω καταβολής αμοιβών ΔΣ προηγούμενων χρήσεων. Κατέχει επίσης δύο μηδενικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετικό φράγκο σε ελληνική τράπεζα. Επίσης, έχει καταθέσεις σε διάφορους λογαριασμούς σε ελληνική τράπεζα συνολικού ύψους 2.122 ευρώ

Έχει 8 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (Αττική και Νότιο Αιγαίο ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (μια μονοκατοικία η οποία είναι αυτή που εκποιήθηκε). Έχει στην κατοχή της, ένα επιβατηγό ΙΧ 2.495 κυβικών από προηγούμενα έτη.

Έχει συμμετοχή 66,67% στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την επωνυμία MGPG-INVESTEMENT CONSULTING ΙΚΕ.

Έχει δανειακές υποχρεώσεις σε καταναλωτικό δάνειο ύψους υπόλοιπου οφειλής 21.920,63 ευρώ. Ένα δάνειο σε στεγαστικό- επισκευαστικό δάνειο υπόλοιπο οφειλής 818.744ευρώ και υπόλοιπο οφειλής από πιστωτική κάρτα 8.158,47 ευρώ.

