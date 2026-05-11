ΕΑΚΗ: Ευχαριστήριο της Διοικούσας Επιτροπής προς τον Σύλλογο Γονέων Κολυμβητηρίου ΛΙΝΤΟ Ηρακλείου Κρήτης 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον Σύλλογο Γονέων για τη δωρεά οργάνων γυμναστικής στο κολυμβητήριο των εγκαταστάσεων.

Η αξιέπαινη αυτή προσφορά ενισχύει σημαντικά τις συνθήκες προπόνησης των αθλητών και των παιδιών μας, αναβαθμίζοντας την καθημερινή τους εμπειρία στον υγρό στίβο.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν ότι η συνεργασία και η κοινή διάθεση προσφοράς αποτελούν το κλειδί για τη συνεχή βελτίωση των αθλητικών μας υποδομών και τη στήριξη της νέας γενιάς.

