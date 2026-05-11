Γιατί η Ελβετία σκάβει μία τρύπα στο μέγεθος δύο γηπέδων ποδοσφαίρου;

Η Ελβετία έχει ξεκινήσει ένα από τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά έργα σε όλη την Ευρώπη. Στην πόλη Laufenburg, αρκετά μηχανήματα σκάβουν εδώ και μήνες μια τεράστια τρύπα, ισοδύναμη με δύο γήπεδα ποδοσφαίρου και με βάθος ενός κτιρίου οκτώ ορόφων.

Όλα αυτά για να φιλοξενηθεί μια πρωτοφανής υποδομή: η ισχυρότερη μπαταρία ροής redox που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Το έργο καθοδηγείται από την εταιρεία FlexBase Group και προβλέπει χωρητικότητα 2,1 GWh, με ισχύ 1,2 GW, μεγέθη συγκρίσιμα με αυτά ενός πυρηνικού σταθμού. Η επένδυση που μπορεί να ξεπεράσει τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει ως στόχο η μπαταρία να τεθεί σε λειτουργία το 2029.

Το έργο αυτό υλοποιείται για έναν πιο απλό λόγο απ’ όσο φαίνεται.

Στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας όταν υπάρχει πλεόνασμα και η χρήση της όταν υπάρχει ανάγκη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σταθερά, επομένως είναι απαραίτητο να αποθηκεύεται για να αποφεύγονται διακοπές ή ανισορροπίες στο δίκτυο.









Ένα γιγαντιαίο έργο που θα δει το φως το 2029

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι αυτή η τεχνολογία, που έχει ιστορία άνω του ενός αιώνα. Οι μπαταρίες ροής redox, των οποίων η αρχή θεωρητικοποιήθηκε το 1879 και αναπτύχθηκε αργότερα από τη NASA, χρησιμοποιούν υγρά ηλεκτρολυτών για την αποθήκευση ενέργειας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μπαταρίες, δεν φθείρονται εύκολα, είναι πιο ασφαλείς και μπορούν να διαρκέσουν πολλά περισσότερα χρόνια.

Ωστόσο, έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα: καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από τις μπαταρίες λιθίου. Γι’ αυτό, αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις έχουν νόημα μόνο σε μεγάλα έργα όπως αυτό στο Laufenburg, όπου ο χώρος δεν αποτελεί πρόβλημα. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, αυτή η μπαταρία θα είναι η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο και θα βοηθήσει την Ευρώπη να προχωρήσει στην αποθήκευση καθαρής ενέργειας.

πηγή: gazzetta.gr

