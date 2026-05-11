Στη φυλακή οι Ισραηλινοί στρατιώτες που βεβήλωσαν άγαλμα της Παναγίας
clock 18:52 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο εκπρόσωπος των Δυνάμεv Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (11/5) ότι ο στρατιώτης που βιντεοσκοπήθηκε να βάζει ένα τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στο νότιο Λίβανο καταδικάστηκε σε 21 ημέρες φυλάκισης ενώ ο στρατιώτης που τον βιντεοσκόπησε σε 14 ημέρες φυλάκισης.

Το βίντεο του περιστατικού, που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι IDF αντιμετωπίζουν το περιστατικό πολύ σοβαρά και σέβονται την ελευθερία της θρησκείας και της λατρείας, καθώς και τους ιερούς τόπους και τα θρησκευτικά σύμβολα όλων των θρησκειών και κοινοτήτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει το ισραηλινό Κανάλι 12, έρχεται σε αντίθεση με παρόμοιο περιστατικό τον Απρίλιο στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ στο νότιο Λίβανο, όταν στρατιώτης των IDF εθεάθη να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού. Η έρευνα οδήγησε σε αυστηρά πειθαρχικά μέτρα: ο στρατιώτης που έσπασε το άγαλμα και ο στρατιώτης που κατέγραψε το συμβάν καταδικάστηκαν σε 30 ημέρες κράτησης.

Τιμωρήθηκαν ακόμη άλλοι έξι στρατιώτες που ήταν παρόντες στο σημείο και δεν ενήργησαν για να σταματήσουν την πράξη ή να την αναφέρουν, καθώς επρόκειτο για «πλήρη παραβίαση των εντολών και των οργανωτικών διαδικασιών του στρατού».

Εν τω μεταξύ, έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικής του Εβραϊκού Λαού, εννέα στους δέκα πολίτες (Εβραίοι και Άραβες) είπαν ότι ήταν λανθασμένη η πράξη του στρατιώτη που έσπασε το άγαλμα. Το 6% απάντησε ότι ήταν σωστή και το 4% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν.

Από όσους απάντησαν ότι ήταν λάθος, το 65% λένε ότι δεν θα πρέπει να καταστρέφονται τα σύμβολα άλλων θρησκειών, το 13% απάντησαν ότι αυτό κάνει ζημιά στη φήμη του Ισραήλ και το 12% είπαν ότι είναι αντίθετο στο πρωτόκολλο του στρατού.

