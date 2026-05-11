Τυμπάκι: «Μπήκε» το στέγαστρο στο νέο κλειστό γήπεδο(Φωτο)

Στην τελική φάση των εργασιών φαίνεται να περνά το υπό κατασκευή νέο κλειστό γήπεδο στο Τυμπάκι, ένα έργο που έχει δημιουργήσει αυξημένες προσδοκίες στον μπασκετικό κόσμο της Μεσαράς και ευρύτερα του κρητικού νότου.

Η Messara Basketball εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των εργασιών, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το εργοτάξιο στο Τυμπάκι. Η ανάρτηση της αθλητικής ομάδας αποτυπώνει την εικόνα ενός έργου που προχωρά και σταδιακά αποκτά την τελική του μορφή.

Κομβικό σημείο στην εξέλιξη της κατασκευής αποτελεί η τοποθέτηση του στεγάστρου, η οποία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του γηπέδου. Παρότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και απομένουν στάδια μέχρι την πλήρη λειτουργία του, η πρόοδος που έχει σημειωθεί ενισχύει την προσμονή της τοπικής αθλητικής κοινότητας.

Το νέο κλειστό αναμένεται να αποτελέσει σημαντική υποδομή για το μπάσκετ στην περιοχή, καλύπτοντας ανάγκες συλλόγων, αθλητών και φιλάθλων. Η λειτουργία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Μεσαρά, καθώς θα προσφέρει έναν σύγχρονο χώρο άθλησης και διοργάνωσης αγώνων στον κρητικό νότο.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται με ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία, που βλέπει στο νέο γήπεδο μια ουσιαστική ενίσχυση των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής.