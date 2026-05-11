ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 22:15
ΚΡΗΤΗ
''Ψήθηκε'' η Κρήτη - Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία
θερμοκρασία - ζέστη - υδράργυρος
clock 19:25 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι ισχυροί νότιοι άνεμοι στα βόρεια τμήματα του νησιού οδήγησαν τη θερμοκρασία σε επίπεδα άνω των 34 βαθμών τη Δευτέρα 11 στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Νεάπολη Λασιθίου ο υδράργυρος έφτασε τους 34,4 βαθμούς ενώ στις Βουκολιές τους 34 βαθμούς Κελσίου

Οι 8 υψηλότερες θερμοκρασίες από τους 67 μετεωρολογικούς σταθμούς που λειτουργεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr στην Κρήτη, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

θερμοκρασίες στην Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κρητη Υψηλές Θερμοκρασίες
