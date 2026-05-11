''Ψήθηκε'' η Κρήτη - Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι ισχυροί νότιοι άνεμοι στα βόρεια τμήματα του νησιού οδήγησαν τη θερμοκρασία σε επίπεδα άνω των 34 βαθμών τη Δευτέρα 11 στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Νεάπολη Λασιθίου ο υδράργυρος έφτασε τους 34,4 βαθμούς ενώ στις Βουκολιές τους 34 βαθμούς Κελσίου

Οι 8 υψηλότερες θερμοκρασίες από τους 67 μετεωρολογικούς σταθμούς που λειτουργεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr στην Κρήτη, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

