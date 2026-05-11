Klavdia: Σάλος με τις δηλώσεις της για την φετινή Eurovision

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Klavdia σχετικά με τη φετινή Eurovision 2026. Πιο συγκεκριμένα, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας κλήθηκε να απαντήσει στην αυστριακή τηλεόραση ποιο τραγούδι ξεχωρίζει από τις φετινές συμμετοχές.

«Πραγματικά λατρεύω το “Jalla” της Αντιγόνη από την Κύπρο», χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια αναφορά στην ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι Ferto. Μάλιστα, στη συνέχεια ανέφερε πως έχει ξεχωρίσει και το τραγούδι της Δανίας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Έλληνες eurofans, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα στα social media, θεωρώντας πως αγνόησε δημόσια την ελληνική αποστολή.

