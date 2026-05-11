DEEP CONNECTIONS: Ένα διακρατικό έργο για τον καταδυτικό τουρισμό σε Κρήτη και Κύπρο

Ολοκληρώθηκε η 1η Τεχνική Συνάντηση του έργου «DEEP CONNECTIONS», σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την ανάπτυξη του βιώσιμου καταδυτικού τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 04 Μαΐου 2026 στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου η οποία αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου.

Το έργο «DEEP CONNECTIONS», με πλήρη τίτλο «Καταδυτικά πάρκα σε Κρήτη και Κύπρο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο 2028 και συνολικό προϋπολογισμό 1.344.664,05€.

Στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην ΠΕ Ηρακλείου και την Επαρχία Αμμοχώστου. Μέσα από μια κοινή στρατηγική, επιδιώκεται η αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η περιορισμένη διεθνής αναγνωρισιμότητα των περιοχών της Κρήτης και της Κύπρου ως καταδυτικών προορισμών, η εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος και η ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

• Ανάπτυξη και αναβάθμιση καταδυτικών πάρκων. Συγκεκριμένα, για την περιοχή της Κρήτης οι δράσεις επικεντρώνονται στο καταδυτικό πάρκο της Σταλίδας που έχει δημιουργήσει το Επιμελητήριο Ηρακλείου, Δικαιούχος 2 του έργου.



• Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης.



• Δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών (VR/AR, εικονικές καταδύσεις, διαδραστικοί χάρτες) για την προβολή και προώθηση των καταδυτικών προορισμών.



• Δράσεις ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και το καταδυτικό προϊόν της διασυνοριακής περιοχής.



Μέσα από τις δράσεις δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός ενιαίου διασυνοριακού brand καταδυτικού τουρισμού, που θα αναδείξει την Ανατολική Μεσόγειο ως ελκυστικό προορισμό ειδικού ενδιαφέροντος.



Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο και βιώσιμο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης.



Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το σύνολο του εταιρικού σχήματος το οποίο απαρτίζεται από τους εξής φορείς:



• Αναπτυξιακή Ηρακλείου Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.



• Επιμελητήριο Ηρακλείου



• Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας



• Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου



• Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες υλοποίησης του έργου, ενώ οι εταίροι αντάλλαξαν τεχνογνωσία και απόψεις, καταλήγοντας σε κοινό χρονοδιάγραμμα και στις πρώτες συντονισμένες ενέργειες, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία τους.

