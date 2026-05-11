Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη μοιραία συνάντηση (βίντεο)
clock 19:08 | 11/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Νέα στοιχεία και οπτικό υλικό που παρουσιάζει το «Live News» φωτίζουν τις κινήσεις πριν από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Στα ντοκουμέντα αποτυπώνεται η αποχώρηση του 54χρονου και της συζύγου του από μνημόσυνο, αλλά και η διαδρομή του θύματος λίγο μετά την έξοδό του από κομμωτήριο, με τις Αρχές να εξετάζουν αν υπήρξε ενημέρωση του δράστη για την πορεία που θα ακολουθούσε.

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει χρονικό «κενό» λίγων λεπτών στις κινήσεις του 54χρονου πριν από τη συνάντηση με τον 21χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία, αιφνιδιάστηκε όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε από το αυτοκίνητο του δράστη. Ακολούθησε η μοιραία σύγκρουση και οι πυροβολισμοί που οδήγησαν στον θάνατο του νεαρού, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για το αν υπήρξε προσυνεννόηση ή καθοδήγηση των κινήσεων.

