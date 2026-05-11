ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 22:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Η Ζέτα Μακρυπούλια θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο
ζετα
clock 20:00 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ζέτα Μαρκυπούλια έκλεισε συμφωνία να βρίσκεται στη νέα παράσταση του Νίκου Καραθάνου, η οποία δεν είναι άλλη από την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη και θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός και παρουσιάστρια του «Ρουκ Ζουκ» θα βρεθεί στο σπουδαίο αρχαίο θέατρο, που αποτελεί μεγάλο όνειρο για πολλούς καλλιτέχνες. 

Η Ζέτα Μακρυπούλια θα συμμετάσχει στην αριστοφανική κωμωδία «Ειρήνη», σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, στις 24 και 25 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια η παράσταση θα πραγματοποιήσει καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Η ένταξή της στο καστ προέκυψε πρόσφατα, έπειτα από την αποχώρηση άλλης ηθοποιού.

Διαβάστε επίσης 

Klavdia: Σάλος με τις δηλώσεις της για την φετινή Eurovision

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ζέτα Μακρυπουλια επίδαυρος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis