Η Ζέτα Μακρυπούλια θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο

Η Ζέτα Μαρκυπούλια έκλεισε συμφωνία να βρίσκεται στη νέα παράσταση του Νίκου Καραθάνου, η οποία δεν είναι άλλη από την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη και θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός και παρουσιάστρια του «Ρουκ Ζουκ» θα βρεθεί στο σπουδαίο αρχαίο θέατρο, που αποτελεί μεγάλο όνειρο για πολλούς καλλιτέχνες.

Η Ζέτα Μακρυπούλια θα συμμετάσχει στην αριστοφανική κωμωδία «Ειρήνη», σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, στις 24 και 25 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια η παράσταση θα πραγματοποιήσει καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Η ένταξή της στο καστ προέκυψε πρόσφατα, έπειτα από την αποχώρηση άλλης ηθοποιού.

Διαβάστε επίσης

Klavdia: Σάλος με τις δηλώσεις της για την φετινή Eurovision