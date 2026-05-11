ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 22:15
Νέα δημοσκόπηση: Στο 22,8% η ΝΔ, στο 12,2% το ΠΑΣΟΚ
clock 20:39 | 11/05/2026
Προβάδισμα 10,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που αναδεικνύεται σε δεύτερο κόμμα εμφανίζεται στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ALCO σε δείγμα 1001 ατόμων που διεξήχθη από τις 5 έως τις 9 Μαϊου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αναποφάσιστοι και αυτοί που θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα» ανέρχονται στο συντριπτικό 33%.

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Alco που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού του Alpha στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 22,8%

ΠΑΣΟΚ 12,2%

ΚΚΕ 7%

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 8%

ΣΥΡΙΖΑ 3,4%

ΝΙΚΗ 2%

Πλεύση Ελευθερίας 5,7%

ΜεΡΑ25 2,5%

Νέα Αριστερά 1%

Φωνή Λογικής 2,6%

Περίπου το 33% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά «άλλο κόμμα» ή «δεν ξέρω δεν απαντώ».

Το 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά πως βασικό κριτήριο για την επιλογή κόμματος στις εκλογές θα είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια, ενώ ακολουθεί η οικονομία με 40%.

Στο μεταξύ, «χαμηλές πτήσεις» φαίνεται να καταγράφουν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού.

Απαντώντας στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», καθόλου απαντά το 71%, πολύ το 7%, αρκετά το 10% και λίγο το 8%.

