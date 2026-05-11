Βιάννος: Διατηρούνται τα όρια των οικισμών – Δεν επηρεάζονται οι περιουσίες πολιτών

Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Βιάννου βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εποικοδομητικής συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη.

Στη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε παρουσία της Διευθύντριας του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα κ. Αυγής Βάσση και της υπεύθυνης Παρακολούθησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Βιάννου κ. Σταυρούλας Ζονώρου, έγινε μια ουσιαστική συζήτηση για τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη Βιάννο. Μια συζήτηση από την οποία προέκυψαν μια σειρά από θετικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις του Δήμου Βιάννου στο εν εξελίξει Πολεοδομικό Σχέδιο γίνονται δεκτές.

Πρόκειται για προτάσεις που αφορούν την μη μείωση των ορίων των οικισμών κάτω των 700 κατοίκων, κάτι που θα έπληττε στο σύνολο του το Δήμο Βιάννου.

Τα όρια σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση παραμένουν ως έχουν, όπως αυτά είχαν οριστεί στο παρελθόν με απόφαση της τότε Νομαρχίας Ηρακλείου, κάτι που σημαίνει πως δεν θα επηρεαστούν οι περιουσίες των πολιτών.

Επίσης έγινε δεκτή η πρόταση για την ένταξη στο Σχέδιο όλων των εκτάσεων που μελλοντικά θα αποχαρακτηριστούν από δασικές και θα λογίζονται ως οικόπεδα, προκειμένου να μπορούν αξιοποιηθούν και να μη χάσουν την αξία τους. Πρόκειται για περιπτώσεις εκτάσεων, ο χαρακτηρισμός των οποίων θα περιλαμβάνεται στη διαρκή μεταβατική διάταξη.

Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος Βιάννου ζήτησε ακόμη να είναι μην υπάρξει περιορισμός των ορίων της κατοικίας, αλλά να περιλαμβάνονται και εκτάσεις της εκτός σχεδίου δόμησης.

Και τέλος, έγινε συζήτηση για τις ζώνες τουριστικού ενδιαφέροντος και τους παραλιακούς οικισμούς, για τους οποίους η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει να προβλεφθεί η δυνατότητα για περισσότερη έκταση, ώστε να υπάρχει ευχέρεια για τουριστικές επενδύσεις, με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφεται και την πίεση που ασκείται σε αυτές τις περιοχές.

Γιατί όπως είπε ο κ. Μπαριτάκης είναι ένα δεδομένο που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.

Ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν και κάποιες περιοχές του Δήμου, ειδικά στα νότια του, ώστε να χαρακτηριστούν ως υπό ένταξη σε Πολεοδομικό Σχεδιασμό, έτσι ώστε αργότερα να μπορεί να υπάρξει επέκταση του Σχεδίου Πόλεως.

«Η συνάντηση στο Υπουργείο έγινε σε πολύ καλό κλίμα και το σημαντικότερο είναι πως είχαμε ουσιαστικές θετικές εξελίξεις για το Δήμο Βιάννου και τους δημότες μας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, μετά από την αποδοχή του συνόλου σχεδόν των προτάσεων που είχαμε καταθέσει, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ολοκληρωμένης μελέτης με ενσωματωμένες τις παρεμβάσεις του Δήμου Βιάννου. Ακολούθως η μελέτη θα τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, ώστε να προχωρήσει στην τελική έγκριση της και το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Βιάννου να πάρει ΦΕΚ», δήλωσε ο κ. Παύλος Μπαριτάκης μετά το τέλος της επίσκεψης του στο Υπουργείο.

