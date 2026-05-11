Κρήτη - μεταναστευτικό: Δεν προλαβαίνουν να "διώξουν" και έρχονται νέες καραβιές

Σε κατάσταση αυξημένης πίεσης βρίσκονται ξανά οι λιμενικές και τοπικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια του νησιού καταγράφουν νέα μεγάλη έξαρση. Μέσα σε μόλις 48 ώρες έχουν φτάσει συνολικά 592 μετανάστες σε διαδοχικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Ιεράπετρα, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης να είναι πλέον συνεχείς.

Το μεγαλύτερο βάρος δέχεται το Ηράκλειο, όπου μόνο τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά με συνολικά 313 μετανάστες στην περιοχή ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο στα νότια του νομού έχουν φτάσει από χθες το πρωί 346 άτομα, γεγονός που έχει δημιουργήσει ασφυκτική πίεση στις δομές προσωρινής φιλοξενίας και στους μηχανισμούς διαχείρισης.

Παράλληλα, στα Χανιά εντοπίστηκαν 125 μετανάστες σε δύο διαφορετικά περιστατικά, ενώ ακόμη 56 άτομα περισυνελέγησαν από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου. Στην Ιεράπετρα καταγράφηκαν δύο ακόμη αφίξεις με συνολικά 98 μετανάστες, επιβεβαιώνοντας ότι οι ροές καταγράφονται πλέον σε ολόκληρο το νότιο θαλάσσιο μέτωπο της Κρήτης.

Στο Ηράκλειο, το παλιό ψυγείο του λιμανιού εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας, με τις συνθήκες να παραμένουν δύσκολες λόγω του μεγάλου αριθμού αφίξεων. Απόψε αναχωρούν 156 άτομα που μεταφέρθηκαν από τέσσερα περιστατικά νότια του Ηρακλείου, ωστόσο περίπου 190 μετανάστες θα παραμείνουν στον χώρο, καθώς οι νέες αφίξεις ουσιαστικά δεν επιτρέπουν αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Οι τοπικές αρχές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη συνεχιζόμενη αύξηση των ροών, ιδιαίτερα καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις αναχωρήσεις από τα απέναντι παράλια, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επάρκειας υποδομών και προσωπικού για τη διαχείριση των συνεχών περιστατικών.

