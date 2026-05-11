Κρήτη: Εσπευσμένα στο χειρουργείο με τραύμα από όπλο!

Ένας 74χρονος άνδρας μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Χανίων, μετά από τραύματα που υπέστη με όπλο τύπου 45άρι, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.

Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε στην περιοχή της κοιλιάς, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ΕΚΑΒ και αστυνομία. Ασθενοφόρο τον παρέλαβε από περιοχή του Δήμου Χανίων και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στο χειρουργείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ατύχημα κατά τον χειρισμό του όπλου ή για κάτι άλλο με την ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

