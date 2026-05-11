ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 22:14
Παπαμιχαήλ: «Μοναδικός διαχειριστής της περιουσίας και των δικαιωμάτων της Αλίκης είμαι εγώ»
clock 21:00 | 11/05/2026
newsroom ekriti.gr

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έστειλε ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας τηςΑλίκης Βιουγιουκλάκη, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος αποτελεί τον αποκλειστικό διαχειριστή τόσο των κινητών και ακινήτων όσο και των πνευματικών δικαιωμάτων της μητέρας του.

Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση προσωπικών αντικειμένων της.

 «Με θλίψη παρακολούθησα σε τηλεοπτική εκπομπή να διακινούνται, να παρουσιάζονται και να δωρίζονται προσωπικά αντικείμενα της μητέρας μου, τα οποία αποτελούν οικογενειακά κειμήλια, χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως ο μοναδικός διαχειριστής της κινητής και ακίνητης περιουσίας αλλά και των πνευματικών δικαιωμάτων της Αλίκης Βουγιουκλάκης είμαι μόνο εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

