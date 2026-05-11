ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 22:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Μοίρες: Επαναλειτουργεί από την Τρίτη το ΕΠΑΛ
ΕΠΑΛ Μοιρών
clock 21:20 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει, ότι το ΕΠΑΛ Μοιρών επαναλειτουργεί κανονικά, από την Τρίτη 12 Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και την πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων αφότου μαθήτρια εντοπίστηκε να έχει προσβληθεί από βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφαλούς επιστροφής μαθητών και εκπαιδευτικών στους χώρους του σχολείου. Παράλληλα, έγινε απολύμανση των εγκαταστάσεων και τηρήθηκαν πιστά οι οδηγίες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Από την πρώτη στιγμή τέθηκε απ’ τους ιθύνοντες ως απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της σχολικής κοινότητας. Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την κατανόηση και την συνεργασία τους, όπως επίσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκριση και την συμβολή τους στην ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

Διαβάστε επίσης:

Βιάννος: Διατηρούνται τα όρια των οικισμών – Δεν επηρεάζονται οι περιουσίες πολιτών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δήμος Φαιστού Σχολείο Μαθήτρια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis