Μοίρες: Επαναλειτουργεί από την Τρίτη το ΕΠΑΛ

Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει, ότι το ΕΠΑΛ Μοιρών επαναλειτουργεί κανονικά, από την Τρίτη 12 Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και την πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων αφότου μαθήτρια εντοπίστηκε να έχει προσβληθεί από βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφαλούς επιστροφής μαθητών και εκπαιδευτικών στους χώρους του σχολείου. Παράλληλα, έγινε απολύμανση των εγκαταστάσεων και τηρήθηκαν πιστά οι οδηγίες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Από την πρώτη στιγμή τέθηκε απ’ τους ιθύνοντες ως απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της σχολικής κοινότητας. Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την κατανόηση και την συνεργασία τους, όπως επίσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκριση και την συμβολή τους στην ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

