Eurovision: Η πρόβα του Akylas πριν τον αυριανό Ά ημιτελικό και όσα έγιναν

Η ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα, καθώς η επίσημη πρόβα που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στη σκηνή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και ενθουσιασμό στους eurofans.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το eurovisionfun.gr, ο Akylas και η ελληνική αποστολή έχουν ετοιμάσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο και εντυπωσιακό σκηνικό concept, που συνδυάζει αφήγηση, οπτικά εφέ και θεατρική δράση.Η εμφάνιση ξεκινά με τον Ακύλα μόνο στη σκηνή, σε ένα σκηνικό που θυμίζει εισαγωγή σε κινηματογραφική περιπέτεια, δίνοντας αμέσως τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν. Από την πρώτη στιγμή, το act εξελίσσεται σε μια πολυεπίπεδη εμπειρία, με εναλλαγές χώρων, χαρακτήρων και συμβολισμών, δημιουργώντας μια ενιαία ιστορία που ξεδιπλώνεται μέσα από τη μουσική και την εικόνα.

Στην αρχή της εμφάνισης, ο Ακύλας ενεργοποιεί την αφήγηση πατώντας ένα «play», με το σκηνικό να μετατρέπεται σε ένα είδος εικονικής περιπέτειας. Το χαρακτηριστικό prop με τον καθρέπτη δίνει τον πρώτο δυναμικό οπτικό τόνο, ενώ στη συνέχεια η εμφάνιση αποκτά ιστορικές αναφορές, καθώς στο σημείο της λύρας γίνεται αναφορά στη νίκη της Έλενα Παπαρίζου στη Eurovision με το «My Number One».Ακολουθεί ένα εντυπωσιακό 3D εφέ που δημιουργεί την αίσθηση ανεμοστρόβιλου από αντικείμενα video games, με τον καλλιτέχνη να «ταξιδεύει» μέσα από διαφορετικούς κόσμους. Σε ένα από τα δωμάτια συναντά την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία πλέκει το σκουφάκι του, πριν περάσει σε έναν αρχαίο κόσμο όπου ένα ζωντανό άγαλμα χορεύει το «Ferto», ενισχύοντας το στοιχείο της θεατρικότητας και της φαντασίας.

Η αφήγηση συνεχίζεται με τον Ακύλα να περνά σε τρίτο «δωμάτιο», όπου συναντά τον Χρήστος Νικολάου, ντυμένο εξ ολοκλήρου στα χρυσά, προσθέτοντας έναν ακόμη συμβολικό χαρακτήρα στο σκηνικό σύμπαν της εμφάνισης. Κάθε πέρασμα ενισχύει την αίσθηση ενός ταξιδιού μέσα από διαφορετικές εικόνες και συναισθήματα, με το κοινό να παρακολουθεί μια συνεχώς εξελισσόμενη ιστορία. Στο φινάλε, ο Ακύλας ανεβαίνει στην κορυφή της σκηνικής κατασκευής και ερμηνεύει το πιο συναισθηματικό μέρος του τραγουδιού, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μητέρα του, προσδίδοντας προσωπικό χαρακτήρα στην εμφάνιση. Η κάθοδος με τη βοήθεια ενός στύλου και η «καταδίωξη» από τους υπόλοιπους χαρακτήρες ολοκληρώνουν ένα σκηνικό φινάλε γεμάτο ένταση, συμβολισμούς και κινηματογραφική αισθητική.

Το κλίμα στη Βιέννη γίνεται όλο και πιο πολύ ελληνικό, καθώς η πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα από τη σκηνή έφερε μια εκρηκτική άνοδο για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision 2026. Η Ελλάδα, που μέχρι το Σάββατο βρισκόταν σταθερά στο 13% στα στοιχήματα, εκτοξεύθηκε μέσα σε λίγες ώρες στο 17%, την ίδια στιγμή που η πρωτοπόρος Φινλανδία είδε τα ποσοστά της να υποχωρούν ελαφρώς από το 38 στο 36%.

