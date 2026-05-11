ΤΡΙ.12 Μαΐ 2026 01:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Συναγερμός στις αρχές: Νέα αποβίβαση 33 μεταναστών στα Καλά Λιμάνια
μετανάστες
clock 22:38 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ακόμα μία επιχείρηση διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στη νότια Κρήτη, καθώς πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ασφαλής αποβίβαση 33 ατόμων στα Καλά Λιμάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, η ομάδα των διασωθέντων, η οποία εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, αποτελείται από 31 άνδρες και 2 γυναίκες.

Μετά την ολοκλήρωση της αποβίβασης, ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς τους προς το Ηράκλειο, όπου αναμένεται να φτάσουν γύρω στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Εκεί, οι τοπικές αρχές και οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή τους, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής και η παροχή των πρώτων βοηθειών, σε μια περίοδο που η πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης παραμένει σταθερά αυξημένη.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες Κρητη καλά λιμάνια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis