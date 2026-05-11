Συναγερμός στις αρχές: Νέα αποβίβαση 33 μεταναστών στα Καλά Λιμάνια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ακόμα μία επιχείρηση διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στη νότια Κρήτη, καθώς πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ασφαλής αποβίβαση 33 ατόμων στα Καλά Λιμάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, η ομάδα των διασωθέντων, η οποία εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, αποτελείται από 31 άνδρες και 2 γυναίκες.

Μετά την ολοκλήρωση της αποβίβασης, ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς τους προς το Ηράκλειο, όπου αναμένεται να φτάσουν γύρω στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Εκεί, οι τοπικές αρχές και οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή τους, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής και η παροχή των πρώτων βοηθειών, σε μια περίοδο που η πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης παραμένει σταθερά αυξημένη.